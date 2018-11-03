"Чорноморець" вирішив провести матч проти "Зорі" без глядачів на трибунах

У неділю, 4 листопада, одеський "Чорноморець" на власному полі прийматиме луганську "Зорю". Цей матч "моряки" вирішили провести без глядачів на трибунах.

До такого рішення керівництво клубу підштовхнули заворушення на двох попередніх домашніх матчах "Чорноморця". Так, у грі проти "Карпат", коли "Чорноморець" зазнав розгромної поразки, арбітру матчу навіть довелося зупиняти гру через фаєри на полі. А вже після гри лише сітка між трибунами та полем стримала розлючених фанатів від розправи над футболістами. А під час кубкового матчу проти "Ворскли" на стадіоні пролунав вибух.

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"Правоохоронні органи України не можуть надати гарантії безпеки при проведенні чергового поєдинку на стадіоні "Чорноморець". У зв'язку з цим, з огляду на рекомендації керівних футбольних організацій, прийнято рішення матч 14-го туру чемпіонату УПЛ "Чорноморець" - "Зоря" провести без глядачів", – йдеться в заяві клубу.

Також керівництво одеського клубу пообіцяло, що придбані на дану гру квитки будуть дійсні на наступний домашній матч команди, коли "Чорноморець" прийматиме "Арсенал-Київ" 25 листопада. Власники абонементів отримають додаткову знижку в розмірі вартості квитка на один матч, при купівлі абонемента на 2-й етап сезону 2018-2019.