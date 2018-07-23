"Чорноморець" здобув вольову перемогу над "Олімпіком"

"Чорноморець" стартував у новому сезоні чемпіонату України з перемоги над донецьким "Олімпіком". Поєдинок, що пройшов на стадіоні "Чорноморець" в Одесі, завершився з рахунком 2:1.

Команди видали цікавий матч, в якому було багато боротьби, моментів і помилок, в тому числі і результативних.

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"Моряки" забили по голу в кожному з таймів, причому обидва рази помилки допускав воротар "Олімпіка" Кринський – спершу він не виніс м'яч після навісу з кутового на Рижука, а потім разом з захисниками дозволив Татаркову розстріляти ворота після банального ауту.

"Олімпік" скоротив відставання – після класної передачі Балашова дебютний гол за команду Санжара забив Дегтярьов.

Після забитого м'яча "Олімпік" міг вирвати нічию. Балашов заробив пенальті, проте сам же і програв дуель Літовченку, який намертво забрав м'яч. "Чорноморець" у повному складі відійшов до своїх воріт та зумів втримати переможний результат.

"Чорноморець" – "Олімпік" 2:1

Голи: Рижук, 9, Татарков, 66 – Дегтярьов, 70