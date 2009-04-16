"Чорному списку" - ні

У 2009 р. три авіакомпанії вийдуть із "чорного списку" ЄК.

Вже до кінця поточного року три українські авіакомпанії вийдуть із так званого “чорного списку” Єврокомісії. Прогнозують у Державіаадміністрації. Щоправда, аби знову отримати доступ до повітряного простору країн ЄС, українські компанії повинні пройти низку перевірок іноземних фахівців.Шанси повернутися до неба над старим світом є у двох гравців авіаринку - кажуть чиновники. Це "Українсько-середземноморські авіалінії" та "Українська авіаційна транспортна компанія", які не літають Європою ще з 2007 року. Що ж стосується третьої компанії - “Volare” - її вилучать із переліку, анулювавши сертифікат, оскільки перевізник припинив існування ще півроку тому.Таким чином, якщо плани Державіаадміністрації здійсняться, то у “чорному списку” єврокомісарів залишиться лише одна українська компанія – “Мотор Січ”. Їй заборонили літати над Європою на початку квітня цього року. Зауважимо, “чорний список” авіакомпаній Єврокомісія створила три роки тому. До нього потрапляють перевізники, які порушують вимоги щодо безпеки перельотів.