Чотири години критики

Президент зустрівся з керівництвом Києва і розкритикував практично всі сфери діяльності столичної влади.

Дісталось від глави держави і самому меру. Віктор Ющенко (Президент України): "Прикро, що за останній час Київ став центром постійних соціальних потрясінь. Протестують, страйкують усі проти всіх. Сам міський голова Києва перетворився на постійний об’єкт жартів, на автора прожектів, які часто обурюють і принижують громаду міста."Проте Черновецький слів Президента не почув, адже на нараді не був присутнім - перебував на лікарняному. Замість нього критику щодо тарифної та бюджетної політики столиці вислуховували виконувач обов’язків голови КМДА Анатолій Голубченко та секретар Київради Олесь Довгий, які попросили повернути до кошторису Києва 8 мільярдів гривень, вилучених раніше на користь державного бюджету. Олесь Довгий (секретар Київради): "Ми маємо велику надію, що буде доведено до результативного кінця питання перегляду державного бюджету на 2009 рік, а також перегляду тих несправедливих вилучень по відношенню до міста Києва які мають місце."Тим часом Президент вимагає, аби Київ доопрацював та ухвалив місцевий бюджет, а також переглянув тарифи на житлово-комунальні послуги. Голови ж деяких районів столиці зазначають - якщо КМДА не виконає президентське доручення, проситимуть Главу держави відсторонити Черновецького з посади. Втім, місяць готові почекати і подивитися, як розвиватиметься ситуація.Віктор Пилипишин (голова Шевченківського району м.Києва): "Поданий гарний знак, в крайньому випадку всі погодились на тому, що треба домовлятись і треба сьогодні в місті Києві вирішувати ці проблеми, а не влаштовувати політичні шоу чи влаштовувати розборки між собою."Та поки Президент говорив з представниками столичної влади, київські медики та підприємці прийшли під стіни Секретаріату - вимагали гідну зарплату та просили захистити від мера малий бізнес.