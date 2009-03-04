20:16
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Чотири години критики

22:09, 4 березня 2009 237

Президент зустрівся з керівництвом Києва і розкритикував практично всі сфери діяльності столичної влади.

Дісталось від глави держави і самому меру. Віктор Ющенко (Президент України): "Прикро, що за останній час Київ став центром постійних соціальних потрясінь. Протестують, страйкують усі проти всіх. Сам міський голова Києва перетворився на постійний об’єкт жартів, на автора прожектів, які часто обурюють і принижують громаду міста."Проте Черновецький слів Президента не почув, адже на нараді не був присутнім - перебував на лікарняному. Замість нього критику щодо тарифної та бюджетної політики столиці вислуховували виконувач обов’язків голови КМДА Анатолій Голубченко та секретар Київради Олесь Довгий, які попросили повернути до кошторису Києва 8 мільярдів гривень, вилучених раніше на користь державного бюджету. Олесь Довгий (секретар Київради): "Ми маємо велику надію, що буде доведено до результативного кінця питання перегляду державного бюджету на 2009 рік, а також перегляду тих несправедливих вилучень по відношенню до міста Києва які мають місце."Тим часом Президент вимагає, аби Київ доопрацював та ухвалив місцевий бюджет, а також переглянув тарифи на житлово-комунальні послуги. Голови ж деяких районів столиці зазначають - якщо КМДА не виконає президентське доручення, проситимуть Главу держави відсторонити Черновецького з посади. Втім, місяць готові почекати і подивитися, як розвиватиметься ситуація.Віктор Пилипишин (голова Шевченківського району м.Києва): "Поданий гарний знак, в крайньому випадку всі погодились на тому, що треба домовлятись і треба сьогодні в місті Києві вирішувати ці проблеми, а не влаштовувати політичні шоу чи влаштовувати розборки між собою."Та поки Президент говорив з представниками столичної влади, київські медики та підприємці прийшли під стіни Секретаріату - вимагали гідну зарплату та просили захистити від мера малий бізнес.     
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 4 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
сьогодні, 19:50 Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
317
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук