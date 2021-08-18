Воду відключать у таких районах: в частині Московського, Київського, Немишлянського та Основ'янського. Про це повідомили 17 серпня.

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Де в Харкові не буде води з 8 ранку 18 серпня до опівдня 19 серпня

Частина Московського, Київського та Немишлянського районів

Територія без водопостачання обмежуєтся такими вулицями та провулками:

Наталії Ужвій;

Леся Сердюка;

Горянського;

провулком Дивногірським;

територіями торговельних комплексів "Дафі" "Караван";

вулицею Яровою;

Лазьківською;

Академіка Барабашова;

селом Шевченки;

річкою Харків;

вулицею Районною;

проспектом Ювілейним;

пров. 1-м Істомінським;

вулицею Артема Веделя;

Салтівським шосе;

вулицею Туркестанською;

Краснодарською;

проспектом Тракторобудівників;

вулицею Гвардійців Широнінців;

Василя Стуса;

Владислава Зубенка;

Гвардійців-Широнінців;

Метробудівників;

Об'їзною дорогою до вулиці Наталії Ужвій.

Частина Основ'янського району

Воду відключать до:

річки Харків;

провулка Газетного;

провулка Банного;

площі Павлівської;

провулка Вірменського.

Воду будуть підвозити цистернами за попередньо встановленим графіком. Його ви можете переглянути за посиланням.