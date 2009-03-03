Chrysler Town & Country EV; Volvo V50

Останнім часом про крайслерівські мінівени Town & Country не чути нічого хорошого.

Chrysler Town & Country EVЗагалом минулорічні продажі впали майже на 15%, а в грудні зокрема - більше, ніж на 40%. Коротше кажучи, неправильне авто, не в той час і не в тому місці.Усвідомивши, що нинішній модельний ряд ніяк не може допомогти компанії вийти із скрутного становища, Chrysler представив на Детройтському автошоу електричну версію цього мінівена із збільшеним запасом ходу, яку анонсувала ще минулого вересня.Проблема в тому, принаймні наразі, що це - всього лише ідея серійного автомобіля, якій ще далеко до реальності. Без відповіді залишаються запитання: чи буде ця система доступна у серійній версії мінівена, чи з'явиться вона вчасно, аби втримати Chrysler на плаву, і наскільки практичною вона буде? А потім, можна запитати, чи придбає хто-небудь таке авто. Volvo V50Ось останній коштовний камінь вже неіснуючої фордівської Premier Auto Group - Volvo, а точніше - універсал V50.Ford наразі веде перемовини з групою банкірів, які представляють Nissan-Renault, зокрема вони обговорюють покупку, яка може принести кілька доречних мільярдів доларів американській компанії.V50 - це версія універсал моделі S40. Обидва авто сконструйовані на платформі Focus, яка є однією з найкращих у своєму класі у Європі, а це досить багато означає в аспектах розмірів та динаміки.Але ось що. Для Volvo, як бренду, динаміка руху не є головною характеристикою. Хороша поведінка на дорозі, адекватна збалансованість та зчеплення - це все, що потрібно, аби продемонструвати водію та пасажирам справжні достоїнства цих автомобілів.Безпека.Попросіть будь-кого, неважливо кого саме, назвати три найважливіші характеристики Volvo, і вам одразу скажуть про безпеку, навіть ще до того, як подумають про неї.Завидний імідж у цей важкий для автоіндустрії час. Так можете подумати.Однак найдивнішим є те, що майже всі тестувальники та оглядачі все ще сконцентровані на технічних характеристиках - кінські сили, потім поведінка на дорозі та управління. Навіть нас самих це цікавить у першу чергу.Та й загалом більшість водіїв - а це сотні тисяч, мільйони людей у всьому світі - не надто турбує рух автомобіля у повороті, налаштування шасі, динаміка чи наскільки хорошим є компроміс між комфортом та управлінням.Вони не знають наскільки жорсткими є ресори, не кажучи вже про хід віддачі амортизаторів, і, що важливіше, їм просто байдуже. Цим людям просто потрібне авто для подорожі з пункту "А" до пункту "Б" за якомога коротший проміжок часу, яке при цьому споживатиме якомога менше пального, та обладнане всілякими електронними забавками.Цей автомобіль - просто дорога версія такого транспортного засобу, та ще й безпечніша. Отож, ми не можемо пояснити, чому Volvo не є надто популярною маркою.