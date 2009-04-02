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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ЧС-2010. Кваліфікація

15:45, 2 квітня 2009 182

З Марадони горця не вийде.

Збірна Аргентини у матчі відбору на чемпіонат світу поступилась Болівії із сенсаційним рахунком 6-1. Пояснити такий невдалий виступ підопічних Марадони можна розрідженим повітрям на стадіоні імені Ернандо Сілеса.Футбольна Галявина в Ла Пасі названа на честь 31 президента Болівії розташована на висоті 3700 метрів над рівнем моря. Звиклі до високогірних умов болівійці пішли на перерву із рахунком 3-1. Єдиний гол за аргентинців забив Гонсалес.Ще 3 м’ячі аргентинці витягнули із свої воріт у другому таймі. Найменше ж повітря для виконання своїх функцій було потрібно Ботеро, форвард оформив Хет-трик.У іншому матчі південноамериканської групи Бразилія не мала проблем із Перуанцями. Героєм першого тайму та й усього матчу став Луіш Фабіано. Форвард Севільї спочатку реалізував пенальті, яке заробив Кака. Не минуло і 10 хвилин як андалузець зробив рахунок 2-0 на користь пентакампіонів. Після перерви бразильці лише раз змогли засмутити голкіпера Перу. Феліпе Мело закріпив перемогу підопічних Дунги. 3-0 .Ще 2 протистояння не змогли визначити переможця. Еквадор та Парагвай забили по голу. А Чилі та Уругвай залишили по собі 0 на табло.Парагвай зберіг за собою першу сходинку. Бразилія піднялась на друге місце і має на 3 очки менше. Чилійці - 3. Аргентинці відкотились на 4 позицію Нагадаємо, що із південної Америки на африканський мунділя напряму кваліфікуються 4 команди, власник ж 5ї позиції зіграє у плейофф із четвертою командою Північної Америки.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 квітня 2009
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