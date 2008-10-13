ЧС 2010. Кваліфікація

Найтитулованіша збірна планети продовжує торувати шлях до найближчого Чемпіонату Світу.

Національна команда Бразилії на виїзді розтрощила збірну Венесуели у матчі південноамериканської кваліфікації Мундіалю-2010. Вже на шостій хвилині матчу побиття господарів поля розпочав партер Андрія Шевченка по італійському "Мілану" Кака. Не встигли венесуельці оговтатись, як ще за чотири хвилини метрів мало не з тридцяти рахунок ефектно подвоїв представник мадридського "Реалу" Робінью. А на 19-ій хвилині Пентакампеоне вели вже з рахунком 3:0 постарався форвард міланського "Інтера" Адріано. На цьому бразильці і заспокоїлись. Лише по перерві ще раз закортіло відзначитись Робінью. Чотири-нуль на користь Бразилії. Ось вона - різниця в класі. Навіть попри таку упевнену перемогу бразильці перебувають лише на другій позиції турнірної таблиці єдиної у Південній Америці відбірній групі. Одноосібний лідер тут - Парагвай. Треті Аргентинці. На прохідній четвертій позиції наразі також Чилі.