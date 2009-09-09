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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Чудо світу

      Фінансові ринки 297

      Одне з чудес світу нищать туристи і погана погода.

      Велика китайська стіна - одне з чудес світу. Схожа на дракона, що звивається, вона - один із головних символів Китаю. Її будували кілька династій упродовж останніх 2-х тисячоліть. І якщо натиск завойовників із півночі стіна витримала, то в наші часи дня неї є нова загроза: мільйони туристів та нищівний вплив негоди. Щороку Велику китайську стіну відвідує близько 10 мільйонів туристів. Серед них немало й вандалів. Зрештою, за часів Мао руйнування стіни, навіть, заохочувалося.Лі Фенькань (селянин): “Основна причина була в тому, що селяни були занадто бідні, щоб могти купувати цеглу. Тому вони були змушені брати цеглу з Великої китайської стіни. Вони тягли її до підніжжя гори віслюками або самі - аби будувати будинки. Так економилися гроші: аби й бідні люди могли дозволити собі житло. Так гадалося тоді”.3 роки тому дослідження показало, що 50% Великої китайської стіни зникло; 30% - у руїнах. І тільки 20% від загальної довжини 6 тисяч 500 кілометрів - у задовільному стані.Та, схоже, цінність старовини в Китаї нарешті зрозуміли: віднедавна захистом Великої китайської стіни заопікувався уряд. Стіна, що датується VIII сторіччям до нашої ери, з допомогою та розумінням людей із цілого світу буде вражати й майбутні покоління.
      blog_ava
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      Новини за 9 вересня 2009
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