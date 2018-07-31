Чутки: смартфони на топовому чіпсеті Snapdragon 855 вийдуть вже восени

За повідомленнями джерел, компанія Qualcomm вже приступила до виробництва мобільного процесора Snapdragon 855 для флагманських смартфонів наступного покоління. Чіп поки ще не анонсували офіційно, проте з чуток відомо, що він буде виготовлений за 7-нанометровою технологією, а його швидкодія в порівнянні з нинішнім процесором Snapdragon 845 виросте приблизно на третину.

Про це повідомляє Gizchina.

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Процесор Snapdragon 855, швидше за все, має вісім обчислювальних ядер. Раніше повідомлялося, що чіп наділений модемом Snapdragon X24 LTE, який теоретично забезпечує можливість завантаження даних через стільникову мережу зі швидкістю до 2 Гбіт/с.

Окрім того, в популярному бенчмарку Geekbench помітили ще один смартфон на базі процесора Snapdragon 855. Ще на початку місяця в базі даних помітили загадковий смартфон Sony H8256, який зміг набрати 3033 бали в однопотоковому тесті і 10 992 бали – в багатопотоковому. Тепер експерти помітили пристрій від компанії Xiaomi і він демонструє помітно інші результати.



Характеристики нового смартфона від Xiaomi

Однопоточна продуктивність смартфону дорівнює 1784 балам, багатопотокова – 6359 балів. Для порівняння: Snapdragon 845 набирає близько 2500 і 9000 балів відповідно. У зв'язку з цим виникають сумніви, що протестований смартфон побудований на Snapdragon 855. Однак, за даними Geekbench, це так. Частота процесора дорівнює 1,90 ГГц, а працює він під управлінням Android 8.1.0.

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Очікується, що перші смартфони на платформі Snapdragon 855 з'являться вже наступної осені. Наразі компанія Qualcomm оприлюднену мережевими джерелами інформацію ніяк не коментує.

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