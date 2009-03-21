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Citroen GT, C3 Pluriel Charleston

Драйв 13:08, 21 березня 2009 142

Вперше ми побачили Citroen GT минулоріч у Парижі.

Citroen GTІ якщо з одного боку автомобіль виглядав яскраво та енергійно, то з іншого - як "гидке каченя". Але все це неважливо, адже ви ніколи не зможете його придбати чи поїздити на ньому. Втім, це не зовсім правда, адже на Citroen GT таки можна поїздити у Gran Turismo - відеогрі, настільки реалістичній, що автовиробники використовують її для розробки продуктів. Citroen C3 Pluriel Charleston2CV виглядає як автомобіль, спроектований у 1949 році. Втім, зовсім не виглядає як авто, яке можна було придбати ще до початку 90-х, але це правда.Майже через 50 років опісля, Citroen вирішила нагадати нам про модель Charleston тією ж кольоровою палітрою та тим самим іменем, які використали у C3 Pluriel. І це зовсім не марна трата зусиль та часу, як зазвичай буває у таких випадках.У Citroen вважають, що C3 Pluriel - це найкращий претендент на продовження блискучої ролі свого попередника. Обидві моделі різних років мають спільні риси: творчий підхід, позитивний дизайн, стиль, універсальність та неповторність.Більшість автомобілів "special edition" мають цінне маленьке підґрунтя у реальності, однак це авто - виняток, адже нині Pluriel є настільки неймовірним, наскільки був 2CV, коли його створили 60 років тому.Новий автомобіль, як і оригінал, добре підійде людям, які хочуть справжнє, зручне, так би мовити, адаптивне авто.У звичайній версії C3 Pluriel - це тридверний хетчбек, у якому немає центральної стійки. Втім, унікальність кузова у тому, що за лічені секунди його можна трансформувати в одну з п'яти модифікацій. Склавши опори даху, верх і заднє скло, та відкинувши задній борт багажника, цей хетчбек можна перетворити навіть на маленький пікап.Єдиний недолік, який ми знайшли у цій добре продуманій та відмінно виконаній практичності, полягає у тому, що 60 років тому людям справді було потрібне авто, яке вміло все це; вони не соромились їздити на ньому. Нині ж ми вважаємо себе надто витонченими, аби нас бачили поряд з автомобілем, який можна перетворити на тацю. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 21 березня 2009
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