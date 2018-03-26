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Citroën Jumpy: Новые награды в мире, выгода в Украине

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Citroën Jumpy
Citroën Jumpy

Фургон CITROЁN Jumpy заслужил новую престижную награду: "Лучший крупный бизнес-фургон" (Best Large Trades Van) в британском конкурсе "Бизнес-фургон 2018 года" (Business Van of the Year Awards 2018).

Напомним, что в Украине новинка CITROЁN Jumpy доступна с широким выбором версий: три типа кузова, два мотора, множество современного стандартного и дополнительного оснащения. Цена автомобиля – от 584 300 грн.

Новый CITROЁN Jumpy с честью продолжает историю модели как незаменимого помощника в бизнесе и надежного транспортного партнера. В марте Новый CITROЁN Jumpy заслужил титул "Лучший крупный бизнес-фургон" (Best Large Trades Van) в конкурсе "Бизнес-фургон 2018 года" (Business Van of the Year Awards 2018), что проводится в Великобритании – это очередное подтверждение высокого качества, отменной надежности, отличной экономичности новинки.

Получить все лучшие преимущества Нового CITROЁN Jumpy могут и покупатели в Украине. Причем каждый клиент может выбрать вариант под свои вопросы и задачи, ведь для фургона CITROЁN Jumpy доступен широкий выбор различных модификаций. Во-первых, можно выбрать один из трех размеров кузова: короткий вариант – удобный на тесных улицах в центре города; длинный вариант – для перевозки максимально-возможного объема груза; средний вариант – как некая "золотая середина". Во-вторых, можно выбрать один из двух моторов: экономичный дизель HDi 90 – для тех, кто ездит бережливо; мощный двигатель HDi 150 – для тех, кому нужно быстро перевозить тяжелые грузы. Наконец, третье – выбор специфического оснащения и оборудования для комфорта: дополнительная боковая сдвижная дверь, защитная перегородка салона, остекленные распашные задние двери, защитное покрытие кузова. Со всеми версиями модели можно ознакомиться в конфигураторе.

Особенно стоит отметить изначально высокий уровень базового оснащения: системы ABS и ESP, подушки безопасности, усилитель руля, бортовой компьютер, круиз-контроль, фирменная защита двигателя, электрические стеклоподъемники. Также автомобиль можно дополнительно оснастить уникальными опциями, которые крайне полезны в работе: система улучшения проходимости Grip Control и всесезонные шины, полный привод от Dangel и увеличенный клиренс, оригинальный фаркоп. Отдельно стоит отметить уникальный модульный трансформируемый салон Moduwork: трехместный салон (посадочная формула 1+2), окно для перевозки длинномеров, регулировка сидения водителя по высоте, складывающиеся сиденья пассажиров. Наконец, все самые востребованные и необходимые опции можно получить в одном пакете "БИЗНЕС", который дает дополнительную выгоду относительно стандартных цен на эти опции. Подробнее о модели можно узнать в шоуруме на официальном сайте.

Автомобиль доступен по очень выгодной цене – от 584 300 грн. Кроме того, Новый CITROЁN Jumpy можно приобрести в кредит или лизинг на выгодных условиях фирменных программ финансирования в кредит и лизинг от CITROЁN (первый взнос всего от 20%). Будьте уверены: CITROЁN Jumpy – это надежный партнер, который заботится о вашем бюджете и прибыльности вашего бизнеса.

Детальная информация о Citroёn – на сайте www.citroen.ua.

Джерело: 24 Канал
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