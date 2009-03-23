Cкільки за диплом?

Цього року студентам-випускникам доведеться самим заплатити за виготовлення дипломів про освіту.

У державі фінансова скрута, відтак гроші з бюджету уряд передбачив лише для друкування документів про шкільну освіту і присвоєння наукових звань, пояснюють у Міносвіти. Випускникам доведеться заплатити 35 гривень 4 копійки за сам диплом і 88 копійок за додаток до нього. Освітяни не вважають цю суму завеликою, і додають - такі витрати під силу більшості випускникам.Микола Фоменко (начальник відділу моніторингу вищої освіти МОН): "Поки що таких нарікань у нас немає. Єдине хотів би порівняти цю суму, сьогодні, мабуть, можна зараз у пристойному кафе за ці кошти 2 чашки кави випити. Тобто я думаю що це сьогодні має бути співвимірно і всі повинні розуміти, що державі сьогодні важко".Вартість документу випускника обґрунтована, кажуть в міністерстві. Найцінніший у дипломі - друк захисних знаків - для них використовується імпортна сировина. Вишам і раніше часто-густо держава недодавала на друк дипломів. Нерідко документи друкували коштом самих навчальних закладів, кажуть освітяни.