Хоч велика війна триває уже понад рік, однак для мільйонів людей бодай згадка про неї є тригером, що змушує відчувати занепокоєння та тривогу. Власне, через страх пані Ольга Михайлівна, які прожила понад 74 роки на цьому світі, не виходить на вулицю від липня 2022 року.

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Самотнє життя в київській багатоповерхівці

Як не дивно, боїться літня жінка, скажімо, застрягти в ліфті, якщо вимкнеться електрика. Це може трапитися в будь-яку мить. Також відомо, що пані Ольга була декілька місяців біженкою на території Молдови після початку повномасштабної війни, але влітку наважилась повернутися додому.

Кошмар. Це просто кошмар… Моя мама українка, з батьком познайомилася в Берліні. Він був росіянином із Челябінська, пішов із Червоною Армією до Берліна. Маму вивезли на роботу до Німеччини, їй було чи 17, чи 18 років. Я не пережив Другу світову війну, але пережив її наслідки,

– згадувала жінка в інтерв'ю.

Разом з тим вона зазначила, що коли почалася велика війна в Україні, повсюди літали ракети. Також ймовірно, саме на її очах, просто-таки загорівся будинок.

Сиджу тут, на балконі, і думаю — якщо померти, то хочу миттєвої смерті, якщо мати поранення, то щоб воно було маленьке. І туди-сюди летять ракети. Але я нічого не боюся. Я навіть стріляла з рушниць. Я подзвонив у військкомат і попросив дати мені рушницю,

– сказала Ольга Михайлівна.

Історії з передової від Наєва

До цієї теми згадаємо недавній матеріал, у якому йдеться про генерала-лейтенанта Наєва, який є командувачем Об'єднаних Сил ЗСУ. Військовий розповів, зокрема, про те, що наприкінці травня 2022 року 14-та окрема механізована бригада отримала завдання щодо оборони смуги поблизу Берестового.

Тоді українським солдатам вдалось зайняти населений пункт на 14 годин раніше, і це дало фантастичний результат – вони встигли підготувати оборону та контролювати усі панівні висоти. А коли російські окупанти почали штурмувати Берестове, їм не вдалося досягнути жодного результату.