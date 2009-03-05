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Copa Del Rey. 1/2 фіналу

10:50, 5 березня 2009 265

"Барселона" не без проблем пробилась у фінал національного кубка.

"Барселона" продовжує дивувати від матчу до матчу. Щоправда, не своєю красивою грою та прогресом як донедавна. Після двох поразок у чемпіонаті, у другому півфінальному матчі кубка Іспанії каталонці мали усі шанси припинити боротьбу за трофей. Перемігши "Мальорку" на Камп Ноу 2:0, у поєдинку - відповіді синьо-гранатові пропустили на 45 хвилині після удару Кастро. Не встиг розпочатись другий тайм, як Острів’яни забили вдруге, втім арбітр зафіксував положення поза грою. Ще через кілька хвилин "Барселона" залишилась без Касераса і отримала пенальті у власні ворота.Марті із 11 метрів не зміг переграти Пінту. Довго в більшості "Мальорці" не довелось грати. На поле вийшов Мессі і вже на 65-ій хвилині Хосемі, порушивши правила проти аргентинця, отримав другу жовту. Арбітр не пошкодував травмованого господаря і показав червону картку, коли той уже був на ношах. Омріяна перемога над "Барсою" розтанула для "Мальорки" на 81-ій хвилині – Мессі після обрізки захисника звів матч у нічию. 3:1 - за підсумком двох матчів на користь "Барселони". Хлопці Гвардіоли у фіналі зустрінуться із "Атлетіком" із Більбао. Програвши, перший поєдинок "Севільї" 1:2, "Атлетік" зміг у домашніх стінах забити андалузьцям три сухих м’ячі. По голу забили Хаві Мартінес, Льоренте та Токеро. 4:2 - такий сумарний рахунок двох поєдинків.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня 2009
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