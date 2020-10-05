COVID-19 у Франції: Париж став зоною максимальної небезпеки
У Франції щодня фіксують збільшення нових випадків інфікування коронавірус. У зв'язку зі зростанням захворюваності влада оголосила Париж та його передмістя зоною максимальної небезпеки.
Як пише газета Le Parisien, міський голова Парижа Анн Ідальго має 5 жовтня під час пресконференції оголосити про нові обмеження.
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Наразі уряд рекомендує всім співробітникам працювати віддалено, якщо в них є така можливість.
З 6 жовтня аудиторії та лекційні зали в університетах можуть бути заповнені лише на 50%. Офіційний представник уряду Габріель Атал повідомив, що був шокований світлинами з переповнених класів у вищих навчальних закладах.
Бари та кафе в Парижі знову закриють
У зв'язку зі збільшенням кількості нових інфікованих, влада може планує закрити всі бари та кафе в столиці Франції.
Водночас ресторани та бістро, найімовірніше, будуть працювати і далі, однак за умови дотримання карантинних вимог. Вони прийматимуть клієнтів до 22:00.
Що відомо про карантинні обмеження у Франції
Франція продовжує ставити невтішні рекорди захворюваності. Найбільш ураженим місто наразі є Марсель. Через це уряд вирішив запровадити нові заборони на півдні країні. В регіоні знову закрили всі бари, ресторани, фітнес-клуби та інші заклади, здатні приймати велику кількість людей. Натомість театри, музеї та виставки працюватимуть у звичному режимі.
Місцеві жителі з обуренням відреагували на таку постанову. Регіональна влада намагалася скасувати це рішення через суд, однак позов відхилили. На тлі посилення карантинних обмежень люди почали виходити на масові протести.
Протест у Франції / Фото AP