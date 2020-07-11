Статистика захворюваності на COVID-19 не враховує кількість підтверджених випадків з тимчасово окупованих територій, а саме з Криму та ОРДЛО. Саме тому невідомою залишається кількість хворих на цих територіях та чи є там тести. Існують лише дані експертних організацій та окупаційної влади.

Дослідити дійсні цифри МОЗ не може, а офіційні джерела ОРДЛО та анексованого Криму надають далеку від правди інформацію, повідомляє 24 канал.

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"Йдеться дійсно про приховування статистики. Ба більше, кількість статистики штучно знижують завдяки іншим захворюванням. Тобто ставлять, що завгодно: запалення легенів, побічні якісь захворювання, але не коронавірус", – пояснив співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

Окупаційна влада керує статистикою COVID-19 і в анексованому Криму. За 8 липня 2020 року, до прикладу, зареєстрували там 11 хворих. Експертка Таміла Ташева запевнила, що це не відповідає дійсності.

В лікарнях серйозно зайняті ліжка, зокрема застосовують до роботи з коронавірусною хворобою лікарів,

– розповіла заступниця Постійного Представника Президента в Криму Таміла Ташева.

ЗМІ на окупованих територіях активно запевняють вже кілька днів, що недугу везуть з України. Розголошує такі данні й окупаційна влада.

Кордони до Росії відкриті

Доки самопроголошена влада говорить про "український" COVID-19, з російського боку відкриті кордони. І саме Росія нині у списку антилідерів невтішної статистики захворюваності. Ті, хто приїхав з Росії в окупований Донецьк чи Луганськ після голосування за зміни до Конституції – ізоляції не дотримуються.

З 25 числа уряд самопроголошених республік, а саме так званих ДНР і ЛНР, прийняв рішення про спрощений перетин умовної лінії кордону з Російською Федерацією,

– зазначив Снєгирьов.

"Люди, які приїжджають з Росії в Крим на відпочинок, не проходять обов'язкової обсервації чи самоізоляції. Тому варто сказати, що кількість хворих є значно більшою", – підсумувала Ташева.

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Окупаційній владі вигідно приховувати кількість хворих

Нехтуючи здоров'ям мешканців, так звані ДНР та ЛНР не відмовились і від параду до Дня перемоги. Люди були без масок, рукавичок та не дотримувались дистанції. Участь в заході брали неповнолітні і ті, хто у групі ризику.

До так званих парадів було зареєстровано 1060 випадків, після – 1350,

– сказав Снегирьов.

Приховувати правдиві цифри статистики COVID-19 – вигідний крок для окупаційної влади. Деякі мешканці територій живуть за кошт бюджету України: пенсії, соціальні нарахування. Однак різкий спалах хворих змусить Україну тимчасово заборонити пересування з ОРДЛО. Саме тому мешканці окупованих територій не зможуть отримувати виплати, а це, за приблизними оцінками експертів, до 1,5 мільярди гривень на місяць.