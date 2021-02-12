За результатами першого супер-розіграшу в лютневій серії головний приз європейської лотереї EuroMillions акумулював і сьогодні становить 163 мільйонів євро.

Це найбільший лотерейний джекпот у світі на сьогодні, і громадянам України надається шанс виграти його вже в цю п'ятницю, 12 лютого.

Лотерейні фанати по всій Європі з передчуттям чекали результатів першого в серії супер-тиражу у минулу п'ятницю, 5 лютого. В ході цього тиражу виграшними номерами стали 12, 19, 37, 44, 45, і два номери Lucky Star 2 і 6. Згідно з опублікованими даними, в цілому перед п'ятничним супер-тиражем було придбано 47 342 512 білетів, але в жодному з них не була вгадана вся виграшна комбінація повністю. Таким чином, джекпот Євромільйони акумулював і тепер на кону 163 млн євро.

Супер-розіграш Євромільйони розігрує найбільший лотерейний джекпот у світі на сьогодні. Не дивно, що любителі лотерей з усього світу звертаються саме до цієї лотереї. Тираж відбудеться 12 лютого 2021 р.

Як пояснює прессекретар компанії, Адріан Коореманс, theLotter – це провідний у світі сервіс для придбання лотерейних білетів онлайн з місцевими філіями в понад 20 країнах. Співробітники компанії купують офіційні лотерейні білети від імені наших клієнтів, тим самим дозволяючи їм брати участь в найбільших світових лотереях незалежно від країни їх проживання.

Так виглядає процес участі в лотереях на сайті:

Зареєструйтеся на сайті сервісу; Перейдіть на сторінку супер-тиражу Євромільйонів та виберіть ваші номери; Виберіть бажану кількість полів; Підтвердіть замовлення.

Як тільки ваше замовлення буде оформлене, представник компанії, який проживає в одній з країн, де продаються офіційні білети EuroMillions, купить від вашого імені фізичний білет. Ви зможете побачити його скан-копію у вашому профілі. Сам же білет буде поміщений у сейф компанії.

Додамо, що всі виграші виплачуються повністю (після вирахування відповідних податків). Заробіток сайту – це невелика надбавка до ціни офіційного білета, яка оплачується користувачем у момент оформлення замовлення.

Виграш джекпоту супер-розіграшу EuroMillions, як і будь-якої іншої лотереї, – справа везіння. І все ж користувачі TheLotter.com з усього світу вигравали великі призи з 2002 року, коли компанія стала інноватором у світі лотерей онлайн. Це доводить, що пощастити може кому завгодно.

Х.С.Л. з Південної Кореї виграв 1 мільйон євро у лотереї EuroMillions на theLotter в липні 2019 року. "Я не відразу повірив, що це сталося зі мною в реальності", – так щасливець прокоментував свій виграш. Представники theLotter зв'язалися з ним, щоб привітати з приголомшливим виграшем і надали необхідну підтримку в отриманні призу.

І на цьому список щасливих переможців у лотереї на сайті TheLotter.com не закінчується – учасники з Австралії, Ель-Сальвадора, Угорщини, Іраку, Панами, України, Азербайджану, Росії та інших країн також вигравали великі призи в лотереях на Thelotter.com. Ви теж можете взяти участь у супер-розіграші EuroMillions з України, і, можливо, саме вам пощастить зірвати 163 мільйони євро!

Бажаємо успіху і, будь ласка, грайте відповідально!