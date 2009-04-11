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Dacia Logan Pickup

Драйв 16:29, 11 квітня 2009 181

Ви можете ненавидіти Logan та можете лаяти його, маючи на те причини чи ні.

Але це жодним чином не вплине на його популярність та становище у країнах, що розвиваються, де наявність доступного автомобіля просто необхідна. Та й, у будь-якому разі, мета цього авто - зовсім не у підкоренні сердець естетів чи поціновувачів яскравих форм.Тож, чому б французам не продовжити розвивати ідею бюджетного автомобіля? Помізкувавши, вони так і зробили, випустивши на базі Logan семимісний універсал, потім фургон для вантажних перевезень, а тепер ще й пікап. Останній, на радість румунським фермерам, вже дебютував на минулому Женевському автошоу.Чому саме румунським? Все просто - спершу продажі стартували у них під маркою Dacia, а вже трохи згодом утилітарний автомобільчик роз'їдеться іншими країнами із значком румунського автовиробника або Renault. Отож, погляньмо, чим нас зможе порадувати цей пікап.По-перше, це - доступний автомобіль. Базова версія у Європі коштує близько 7,5 тис. євро, завдяки чому Logan Pickup є, ймовірно, найдешевшим новим пікапом у Східній Європі.Але не варто дивитись на маленьку вантажівку з недовірою через низьку ціну. Авто сконструйоване на подовженій базі седана; двигунів на вибір аж три. Один з них - вже добре відомий 1,6-літровий бензиновий агрегат потужність 90 к.с. Два інші - 1,5-літрові дизелі із системою Common Rail потужністю 70 і 85 конячок. Управляти скромними "табунами" доведеться за допомогою 5-ступнічнатої "механіки". Причому перші три передачі спеціально зробили "короткими" для більш впевненого розгону, особливо при повному завантаженні, а решти дві - "розтягнені" для економії пального та акустичного комфорту. Також, у порівнянні із седаном, Logan Pickup отримав довгохідну підвіску, збільшений до 15,5 см кліренс, захист картера, коробки передач та вузлів трансмісії. З таким набором броні можна сміливо стрибати сільськими доріжками.При загальній довжині 4,5 м вантажна площа простягається до 1,8 м. Накидати в кузов можна не більше 800 кг потрібних речей, але ще три сотні "ке-ге" різних дрібничок влізуть у багажне відділення, розташоване у кабіні позаду сидінь водія та пасажира. Максимальна довжина вантажу - 1,8 метра, ширина - 1,4 метра. Загалом - більше тонни скарбу для компактного автомобільчика B-класу. З такими параметрами "відбити" вартість пікапа можна за кілька місяців.Збирають пікап на румунському заводі Dacia. Перші екземпляри потрапили у салони румунських, болгарських та турецьких дилерів одразу ж після швейцарської прем'єри. Решта країн отримають авто вже зовсім незабаром.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 квітня 2009
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