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      Daimler навчить безпілотники "спілкуватися" з пішоходами

      Автотехнології 2 Читать новость на русском

      Зазвичай пішоходи перед переходом дороги намагаються встановити зоровий контакт із водієм – чи той їх бачить, і чи можна безпечно ступати на "зебру". А як бути із безпілотними авто, ера яких виглядає неминучою? Автоконцерн Daimler вирішив подбати і про це. Cooperative Car – проект, який дасть змогу пішоходам швидко оцінювати обстановку на дорозі і розуміти маневри безпілотника на рівні інтуїції.

      Прототип такого "кооперативного автомобіля" побудований на базі седана Mercedes S-класу. Фахівці розробили спеціальну світлову сигналізацію в бірюзових тонах - саме цей колір більшість учасників дослідження визначила як найбільш прийнятний для цієї функції. Світлодіодні смужки, розміщені на даху, лобовому склі, фарах, відповідним чином сигналізуватимуть людям навколо про дії безпілотника. Скажімо, часте миготіння означатиме початок руху, більш розмірене – гальмування.

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      Підсвітка вмикатиметься одночасно з активацією автономного режиму, тобто бірюзовий колір по периметру автомобіля автоматично означатиме відсутність водія за кермом. Для цієї експериментальної "Ески" передбачений і своєрідний "режим прокидання" – у машини, яка стоїть на стоянці, перед виїздом спершу вмикається підсвітка, потім витягуються дзеркала, далі завдяки підвісці трохи піднімається корма і передок. Виглядає, наче авто і справді потягується після сну.

      Наскільки ці "живі" безпілотники зможуть втертися в "довіру" пішоходам – покаже час.

      Теги: Автотехнології Авто Mercedes
      Джерело: 24 канал
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