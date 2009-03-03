Dakar 2010

Хто скучив за легендарним авто-мото-марафоном?

Стали відомими нові деталі наступного "Дакару". Хоча найекстремальніший ралі-рейд планети стартує лише на початку 2010 року, вже зараз на повну кипить підготовка до перегонів.Раніше організатори остаточно затвердили, що "Дакар" знову здійматиме пилюку пустель Аргентини і Чилі. Тепер от визначились і з датами проведення. Тож, стартує марафон 2 січня в Буенос-Айресі.Подолавши дистанцію чималого кільця учасники фінішують 17 числа того ж місяця, також у столиці Аргентини. Певних змін зазнає і маршрут рейду. У порівнянні з 2009 роком на "Дакарі" побільшає чилійських етапів.