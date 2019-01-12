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      Дакар-2019: Британський гонщик виграв етап, врятувавши суперника: відео

      191 Читать новость на русском
      Результати Дакар-2019
      Результати Дакар-2019 / twitter.com/dakar

      У Південній Америці закінчився п'ятий етап ралі Дакар-2019. Організатори гонки, що проходить в ці дні в Перу, оголосили про скасування частини п'ятого етапу у зв'язку із сильним туманом, через який комісари не можуть гарантувати безпеку.

      Екіпаж команди "КАМАЗ-майстер", очолюваний Едуардом Ніколаєвим, став переможцем п'ятого етапу в класі вантажівок. Наразі саме Ніколаєв і лідирує в загальному заліку.

      Читайте також: Російський гонщик переїхав глядача ралі Дакар й отримав дискваліфікацію: відео

      Дакар-2019. Вантажівки. Загальний залік

      1. Едуард Ніколаєв ("КАМАЗ-майстер")
      2. Дмитро Сотников ("КАМАЗ-майстер) +11.54
      3. Андрій Каргін ("КАМАЗ-майстер") +16.45

       

       

      Легендарний француз Себастьян Льоб здобув перемогу в заліку позашляховиків. Друге місце дісталося Нассеру Аль-Аттіі, третій час показав Нані Рома. Для Аль-Аттіі цей результат став дуже важливим з точки зору боротьби в загальному заліку – його головний конкурент Стефан Петерансель поступився йому за підсумками етапу 16-ма хвилинами.

      Дакар-2019. Автомобілі. Загальний залік

      1. Нассер Аль-Аттія (Toyota)
      2. Стефан Петерансель (MINI) +24.42
      3. Хоан Нані Рома (MINI) +34.33

      Британському гонщику Сему Сандерленду компенсували десять хвилин, втрачені в класі мотоциклів, завдяки чому він був оголошений переможцем спецділянки.

       

       

      У ході гонки Сандерленд зупинився, щоб допомогти португальцю Паулу Гонсалвешу, який впав, пошкодивши руку й отримавши травму голови. Сандерленд надав допомогу потерпілому, а після фінішу етапу йому компенсували час. Таким чином, переможець етапу Ксав'є де Султре відкотився на друге місце за підсумками етапу, а Сандерленд повернувся на другу сходинку в загальному залік ралі-марафону.

      Дакар-2019. Мотоцикли. Загальний залік

      1. Ріккі Брабек (Honda)
      2. Сем Сандерленд (Yamaha) +0.59
      3. Пабло Кінтанілья (Husqvarna) +2.52

      Аргентинець Ніколас Кавільяссо здобув перемогу на п'ятому етапі ралі в заліку квадроциклів. Другим до фінішу дістався Жереміас Гонсалес Феріолі, трійку найсильніших замкнув Густаво Галлего.

      Дакар-2019. Квадроцикли. Загальний залік

      1. Ніколас Кавільяссо (Yamaha)
      2. Жереміас Гонсалес Феріолі (Yamaha) +49.30
      3. Густаво Галлего (Yamaha) +1: 05.26

       

       

      Нагадаємо, що в понеділок, 7 грудня, стартували перегони "Дакар 2019". Цьогоріч вони знову відбудуться у Південній Америці. В чому їх відмінність від перегонів в Африці розповів 5-разовий переможець "Дакар" Марк Кома

      Теги: Спорт Ралі Перегони
      Джерело: 24 Канал
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