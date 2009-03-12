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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Дані розсекречено

17:14, 12 березня 2009 245

Князівство Ліхтенштейн розкриває банківську таємницю.

Країна погодилась ділитися з урядами інших держав інформацією, яка може допомогти у боротьбі з ухилянням від сплати податків. Тепер Ліхтеншетейн має ввести в дію відповідні стандарти Організації економічного співробітництва та розвитку. Повідомляє ВВС. Після того, як договір буде підписано, країну викинуть із "чорного списку" податкових гаваней, до якого зараз також входять Андорра та Монако.На тлі погіршення стану світової економіки уряди європейських країн намагаються збільшити податкові надходження. Саме тому вони і схиляють до співпраці країни, де ще донедавна можна було приховувати доходи.Нагадаємо, у лютому минулого року навколо Ліхтеншетейна розгорівся податковий скандал. Це сталося після того, як спецслужби Німеччини придбали в одного зі співробітників банку LGT, який належить князівській родині, базу даних про клієнтів фінустанови. Німеччина почала розслідування, а потім поділилася інформацією з іншими країнами - зокрема Великою Британією та США.Але якщо ще на початку 2008-го Ліхтеншетейн відстоював свої позиції офшорної зони, то протягом останніх кількох місяців почав їх активно здавати. У грудні князівство погодилася на співпрацю з Федеральною податковою службою США. І погодилось розкрити інформацію про своїх американських клієнтів для деяких справ з приховування доходів.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 березня 2009
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