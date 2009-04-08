Дата виборів

Дату виборів визначить Конституційний суд.

Віктор Ющенко оскаржив у Конституційному суді рішення ради про призначення виборів Президента на 25 жовтня. Глава держави просить суд визнати неконституційною відповідну ухвалу Верховної Ради - заявила представник Президента в Конституційному суді Марина Ставнійчук. Ющенко також просить розглянути його подання невідкладно, в місячний термін.Напередодні, нагадаємо, у Центрвиборчкомі заявили, що, виходячи з дати виборів 25 жовтня, виборчий процес починається 27 червня. ЦВК прийняла до виконання ухвалу Верховної Ради, і якщо Конституційний суд не вирішить інакше, то Комісія продовжуватиме її виконувати.Тим часом Президент сьогодні вже вкотре заявив, що готовий погодитись на одночасні дострокові парламентські і президентські вибори - якщо вони відбудуться на основі нового виборчого законодавства. Зокрема, обов’язкова умова Ющенка - відкриті виборчі списки.