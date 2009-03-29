Давні замки

Нащадок роду графів Шенборнів оглядав колишні маєтки своєї родини.

Візит у колишні маєтки. Нащадок знаного у Закарпатті австрійського роду Шенборнів, які сторіччями господарювали у цьому краї, граф Даміан фон Шенборн-Бухгайм, оглядав землю предків. Останній із Шенборнів виїхав із Закарпаття у 1944 році.Граф Даміан фон Шенборн-Бухгайм (представник родини Шенборнів): "Я часто чув від дідуся про цю місцевість, наскільки вона була йому дорога і які тут особливі люди жили. І завжди думав - старий чоловік, йому усе здається романтичним. Але коли приїхав, мене вразила гостинність цих людей, те, скільки національностей живе у цьому краї і які вони дружні, як спілкуються між собою - це вражає більше, ніж палаци."Берегвар, один із найкрасивіших палаців Закарпаття, збудували як мисливський будинок графів Шенборнів. Наприкінці ХІХ століття щоосені тут збиралась на полювання австро-угорська аристократія. Палац має популярну у Європі так звану астрономічну структуру. 365 вікон - за кількістю днів у році, 52 кімнати - за кількістю тижнів, 12 входів - як місяців. Двері та вікна під'їздів палацу у вітражах на біблейські теми - у родині було чимало ієрархів католицької церкви. Один з них - кардинал Крістоф Шенборн, архієпископ Відня, по смерті Івана Павла другого був серед Претендентів на папський престол. Палацу пощастило - у 1945 році радянська влада зробила тут не лікарню чи інтернат, а будинок відпочинку. Попри сентименти, колишні власники про повернення маєтку не говорять, кажуть - ідеться про розвиток туризму у регіоні. Граф Даміан фон Шенборн-Бухгайм (представник родини Шенборнів): "Мова не про те, аби отримати це у власність. Для нас власність - це не тільки майно, але й велика відповідальність. Моя родина завжди була горда людьми, завжди йшлося про людей, які тут живуть. І зараз мова про те, аби разом з місцевими мешканцями втілювати найсучасніші технології у туристичній справі."Європейським край із великими можливостями - підсумовує Шенборн побачене за кілька днів у Закарпатті. Але наразі про конкретні інвестиції не йдеться. Європейці готові допомогти з відродженням замків і палаців, як туристичних об’єктів. Але хочуть бачити місцеву ініціативу. Штефан Райнер (представник мерії м.Відня, Австрія): "Ми відкриті до співпраці. Переконаний, що можемо щось зробити разом, але ініціатива має йти саме звідси."Ернест Нусер (Управління євроінтеграції, туризму і курортів Закарпатської ОДА): "Практично сьогодні наші замки не є на європейському рівні. Тому ми з нашими партнерами плануємо розпочати процес відновлення і процес більш інтенсивного використання цих споруд під туризм."Лише давніх замків у Закарпатті - дванадцять. Збудовані різними правителями у різні часи, більшість замків уже втратили своє первинне призначення - потужних оборонців своїх володарів. Але навіть у руїнах давні пам’ятки є туристичними привабами краю.