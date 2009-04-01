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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дайте ваші пальці

15:48, 1 квітня 2009 222

За візою - з відбитками пальців.

Європарламент затвердив нові правила для отримання в’їзних віз до країн Європейського союзу. З наступного року громадянам України старшим від 12 років доведеться надавати у посольства держав-членів ЄС цифрове фото та відбитки десяти пальців. Братимуть біометричні дані у дипломатичних установах. Після зчитування інформації спеціальною електронікою, дані потраплятимуть до електронної візової системи Євросоюзу і за потреби дозволять зі 100-відсотковою точністю ідентифікувати особу. Бернгарт Боґенсперґер (аташе Представництва Єврокомісії в Україні): "До наших дипломатичних установ не тільки тут, в Україні, а й скрізь у світі звертаються з фальшивими документами. Іноді люди використовують паспорти інших людей через зовнішню схожість. І дуже складно ідентифікувати ту чи іншу людину. А відбитки пальців допомагають це зробити дуже швидко."Тим часом у Міністерстві закордонних справ України не роблять із новацій Євросоюзу трагедії. В МЗС кажуть, що робити правила отримання віз суворішими ЄС, як і будь-яка країна світу, має право. Василь Кирилич (речник Міністерства закордонних справ України): "Подібні новели, як мені здається, не є якоюсь несподіванкою. Громадяни України сьогодні стоять перед фактом необхідності складення чи подачі так званих біометричних даних при клопотанні одержати візу при в'їзді до Великої Британії або до Сполучених Штатів Америки. Отже, таку практику громадяни України вже переживають."Точної дати запровадження нововведення в Єврокомісії на разі не називають, проте стверджують, що цей крок дозволить захистити країни ЄС не лише від громадян інших країн із фальшивими документами, а й від тероризму. Зазначимо, реально система "відбитковоїї" ідентифікації вже з початку наступного року почне працювати для громадян країн Північної Африки.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 квітня 2009
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