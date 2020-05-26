ДБР штурмував музей Гончара, де Порошенко презентував виставку

26 травня правоохоронці Державного бюро розслідувань розпочали штурм музею Івана Гончара, де раніше п'ятий президент Петро Порошенко презентував колекцію картин. Він мав саме з'явитися на допит ДБР, замість культурного візиту.

Спецпризначенці увірвались до будівлі музею, зламавши двері. Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV з місця подій.

Перед цим Порошенко замість допиту в ДБР пішов на виставку: повістку передали його дружині Марині

Повідомляється, що на вході до музею відбулася штовханина. Під час неї постраждала журналістка телекану "Прямий" Анна Дзьоба.

Гендиректор музею Петро Гончар, розповів, що силовики його не пускають до приміщення, за яке він відповідає. Очільник закладу боїться, що силовики можуть забрати цінні експонати приватної виставки.

24 канал намагається взяти коментар у пресслужбі ДБР щодо того, чи є рішення суду на обшуки в музеї. Наразі нам повідомили, що слідчий поки не надав такої інформації.

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Дивіться відео штурму музею Гончара

Порошенко у музеї і ДБР

ДБР викликало п'ятого президента Петра Порошенка на допит в якості свідка. Справа стосується переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників. Втім замість допиту Порошенко пішов відкривати виставку в музеї Івана Гончара

Після того, як Порошенко не приїхав на допит у ДБР, слідчі вирішили приїхати до нього у музей Івана Гончара і там вручити повістку. Однак у музеї п'ятого президента вже не було. Відтак слідчі передавали повістку Марині Порошенко, пише журналіст Євген Куксін у телеграмі.

Де розташований музей Гончара – дивіться карту