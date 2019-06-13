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      ДБР викрило чиновників і поліцейського на хабарі у півмільйона доларів: фото

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      ДБР викрило чиновників і поліцейського на хабарі у півмільйона доларів
      ДБР викрило чиновників і поліцейського на хабарі у півмільйона доларів / dbr.gov.ua

      Слідчі Київського територіального управління ДБР викрили групу зловмисників, які намагались отримати хараб сумою у 500 000 тисяч доларів. Чиновники та поліцейський обіцяли за цю суму виділити у користування земельну ділянку розміром 100 гектарів.

      Правоохоронці затримали посадових осіб органів місцевого самоврядування та поліцейського, повідомили у прес-службі ДБР.

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      За грошову винагороду зловмисники обіцяли громадянину надати в користування для ведення мисливського господарства земельну ділянку, яка розташована в Путильському районі Чернівецької області.

      Чиновники і поліцейський були затримані під час передачі частини коштів сумою у 200 000 тисяч доларів.

      дбр хабар затримання півмільйона доларів
      Перша частина коштів сумою у 200 000 тисяч доларів

      Серед затриманих: депутат Путильської районної ради Чернівецької області, спеціаліст 1-категорії Усть-Путильської сільської ради та інспектор з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Путильського відділу Нацполіції.

      дбр затримання півмільйона доларів
      Затримані зловмисники 

      Наразі триває слідство та вирішується питання щодо вручення підозри затриманим за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.

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      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Новини Чернівців Поліція Гроші Корупція Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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