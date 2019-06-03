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      DCH Ярославського просить позбавити Святаша недоторканності і притягнути до відповідальності

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      Дмитро Святаш
      Дмитро Святаш

      Нардепа Дмитра Святаша можуть позбавити недоторканності і притягнути до кримінальної відповідальності за неповернення боргів.

      Група DCH в особі ТОВ "Українська металургійна компанія" (УМК) подала в Генеральну прокуратуру України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро України заяву про вчинені народним депутатом України VIII скликання Дмитром Святашем кримінальні правопорушення, пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Групи.

      Документ містить прохання "провести належну перевірку зазначених у заяві обставин на наявність в діях Святаша Д. В. ознак злочинів, передбачених ст. 343 КК України "Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця", ст. 364 КК України "Зловживання владою або службовим становищем".

      У разі підтвердження відповідних фактів DCH просить правоохоронців "ініціювати перед Верховною радою України питання про зняття депутатської недоторканності та надання згоди на притягнення Дмитра Святаша до кримінальної відповідальності".

      Як повідомляється на офіційному сайті групи, "Українська металургійна компанія" виступає як правонаступник АТ "УкрСиббанк" "в якості кредитора групи АІС, співзасновником і, за наявною інформацією, одним з бенефіціарних власників якої є Дмитро Святаш".

      "Необхідність подачі заяви в ГПУ, ДБР і НАБУ обумовлена тим, що Дмитро Святаш тисне на суд і правоохоронні органи, прикриваючись мандатом народного депутата України та депутатською недоторканністю, у той час як ведеться розслідування по справі заволодіння шахрайським шляхом групою АІС грошовими коштами кредитора (№ 12013110000001043 від 16.10.2013 р.). ЗМІ неодноразово оприлюднювали дані, що свідчать про це. Свіжий приклад – ситуація в прокуратурі м. Києва. За інформацією ЗМІ", - сказано в повідомленні.

      Крім цього, на сайті DCH зазначено, що Святаш "особисто був присутній на судовому засіданні, де повинно було бути обрано запобіжний захід для генерального директора АІС Олександра Пугача, надаючи тим самим тиск на суд, а також системно навмисне ухилявся від виконання судових рішень і зловживав своїми процесуальними правами в рамках розглядів по його особистими зобов'язаннями перед УМК як кредитором-правонаступником АТ "УкрСиббанк".

      "Депутатські звернення Дмитра Святаша щодо заарештованих активів АІС від 26.09.2018 р та 15.01.2019 р свідчать про наявність конфлікту інтересів і використання повноважень народного депутата України в особистих цілях. Підтвердженням наявності реального конфлікту інтересів є рішення Національного агентства з протидії корупції (НАПКА) відносно Дмитра Святаша та штрафні санкції, застосовані до нього за рішенням цього органу. Перераховані факти в сукупності свідчать, що Дмитро Святаш є бенефіціарним власником АІС і основна увага приділяється виконанню обов'язків народного депутата України, а протиправний захист своїх сумнівних економічних інтересів. Подібне зловживання статусом народного депутата має багаторічний системний характер і різні форми, відповідно, має бути негайно припинено вищими правоохоронними органами України", - резюмує DCH.

      Далі в повідомленні DCH наводиться інформація, вже оприлюднена на прес-конференції восени 2018 р. "Борг підприємств, що входять в корпорацію АІС сформувався в 2007-2008 рр., коли співзасновники і бенефіціари АІС Дмитро Святаш і Василь Поляков виступили поручителями (солідарними боржниками) за кредитами, виданими їх компаніям АТ "УкрСиббанк". Сума заборгованості, право вимоги якої нині належить УМК, складає станом на сьогодні приблизно $ 100 млн з урахуванням відсотків і штрафних санкцій. Схема злісного ухилення бенефіціарів АІС від погашення боргу заснована на незаконному виведенні з іпотеки заставного майна, фіктивних банкрутства, підробці документів, маніпулюванні процесуальними правами, неправосудних судових рішеннях, а також зловживанні Дмитра Святаша своїм статусом народного депутата України. У результаті всі об'єкти нерухомості, які були незаконно виведені з іпотеки за кредитами АІС, в даний час належать юридичним особам, кінцевими бенефіціарами яких є прямі родичі Дмитра Святаша: його батьки - Лариса і Володимир Святаш. У той же час борги АІС перед іншими банками-кредиторами ("Сведбанк" і ВТБ) були викуплені юридичними особами, кінцевим бенефіціаром яких є пряма родичка Василя Полякова - його сестра Ірина Полякова, відповідні дані підтверджуються виписками з державного реєстру".

      У повідомленні підкреслюється, що "протягом 2009-2017 рр. між АТ "УкрСиббанк" та Дмитром Святашем і Василем Поляковим, в тому числі і за участю DCH, проходили переговори про реструктуризацію боргів. Проте кожного разу під тими чи іншими приводами боржники відмовлялися від виконання своїх боргових зобов'язань. У 2017 році "УкрСиббанк" продав пул боргів АІС групі DCH, яка продовжує судові розгляди. Майно АІС частково передано рішенням суду у відання Національного агентства з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). 06.09.2018 р управителем заарештованої нерухомості в законодавчо встановленому порядку було визначено ТОВ РК "Воздвиженка".

      У DCH також знову нагадали ЗМІ, що "публічні нападки Святаша Д. В. та групи АІС на адресу DCH не мають під собою ніякого об'єктивного підстави і можуть бути розцінені лише як спроби очевидних бенефіціарів цієї бізнес-структури ухилитися від виконання своїх боргових зобов'язань".

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      Теги: Новини України Святаш Дмитро Володимирович
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