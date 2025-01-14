В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 14 січня, а також оновили карти бойових дій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Курська операція

За даними аналітиків, росіяни продовжують наступати на Курщині. Однак останніми днями жодних успіхів не досягли. Зокрема, бої тривали на північний захід від Суджі в районі Погребків та Кругленького, на північний схід від Суджі в районі Руського Порічного та на південний схід від Суджі у районі Махнівки. Водночас Сили оборони України також продовжують проводити операцію на Курщині.



Що відбувається у Курській області / Інфографіка ISW

Харківщина

В ISW з посиланням на геолокаційні кадри стверджують, що ворог просунувся на північний схід від Харкова. Зокрема, незначне просування було у лісовій місцевості на північно-східній околиці Тихого. Крім того, росіяни провели наступальні дії в районах Козачої Лопані та Вовчанська. Щоправда, за словами українських військових росіяни приблизно вдвічі скоротили темпи операцій на Харківському напрямку останніми днями.



Бої на Харківщині / Інфографіка ISW

Куп'янський напрямок та Луганщина

В Інституті зазначили, що російські війська продовжували наступальні операції на Куп'янському напрямку, однак жодних просувань не досягли. Крім того, окупанти намагаються використати несприятливі погодні умови для перетину річки Оскіл на невеликих човнах і плотах, накопичують сили у напрямку Дворічної та Масютівки (на південь від Дворічної).

Через погоду росіяни також не використовують техніку під час атак на Куп'янському напрямку. Натомість ворог застосовує 30 – 40 БпЛА щодня, щоб завдавати точкових ударів.

В ISW додають, що ворог також мав просування у напрямку Борової. Так, згідно з геолокаційними кадрами, росіяни просунулися на захід від Макіївки. Крім того, окупанти не полишають спроб наступу на Лиманському напрямку, однак просувань не мають.



Бої на Куп'янському напрямку та на Луганщині / Інфографіка ISW

Донецька область

Найзапекліші бої тривають на Донеччині. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, росіяни проводили обмежені наступальні операції в районі Білогорівки, однак не мали просувань. Також окупанти продовжують наступальні дії на Часів Яр, однак підтвердження просування ворога немає. Хоча пропагандисти стверджували, що нібито захопили половину Північного мікрорайону та четвертий цех Вогнетривкого заводу, однак в ISW не знайшли жодного підтвердження.



Бої на Донеччині / Інфографіка ISW

На Торецькому напрямку окупанти продовжують наступальні дії, однак просувань не мають. За інформацією Інституту вивчення війни, російські військові захопили близько 81% Торецька, але ЗСУ продовжують утримувати іншу частину міста та дають відсіч ворогу.

На Покровському напрямку ситуація стає все складнішою. Аналітики пишуть, що росіяни нещодавно перерізали трасу Т-0405 Покровськ – Костянтинівка на схід від Покровська і трасу Т-0406 Покровськ – Міжова на південний захід від Покровська в межах своїх зусиль з оточення Покровська і Мирнограда. Обидві траси, Т-0405 і Т-0406, є двома з трьох основних наземних шляхів забезпечення українського угруповання військ у районі Покровська-Мирнограда.

В межах наступальної операції окупанти також могли захопити Солоне, що поблизу Покровська. Нині аналітики припускають, що російська армія намагається створити блокаду Покровська і Мирнограда, щоб уникнути прямих боєзіткнень, натомість змусивши українські сили відступити.



Що відбувається навколо Покровська / Інфографіка ISW

Росіяни продовжують наступати на Курахівському напрямку. Окупанти стверджують, що просунулися в районі Дачного, втім аналітики Інституту вивчення війни не знайшли підтвердження цим заявам. Продовжують атакувати російські сили й під самим Кураховим.



Бої в районі Курахового / Інфографіка ISW

Разом з тим, в ISW додають, що ворог просунувся у напрямку Великої Новосілки. Згідно з геолокаційними кадрами, російські військові просунулися на лівий берег річки Мокрі Яли та на захід від Нового Комара. Крім того, ворог міг захопити Нескучне.



Яка ситуація в районі Великої Новосілки / Інфографіка ISW

Яка ситуація на Півдні

У Запорізькій області тривали позиційні бої, однак суттєвих змін лінії фронту не зафіксовано. Як пишуть аналітики, зазвичай, російські війська проводять розвідку невеликими групами на заході Запорізької області.



Бої на Запоріжжі / Інфографіка ISW

На Придніпровському напрямку окупанти також проводять наземні атаки, однак просувань не мають.



Яка ситуація на Херсонщині / Інфографіка ISW

Загалом, найскладнішою залишається ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою. Саме на цих ділянках ворог зосереджує основні наступальні зусилля.