Протягом доби відбулося 59 бойових зіткнень з російськими загарбниками. Оперативна ситуація на Сході й Півдні залишається складною.

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Де ворог не полишає спроб наступати

Окупанти попри шалені втрати не полишають спроб наступати на деяких напрямках. Так, ворог вів штурмові дії на Куп'янському напрямку, проте успіху не мав. Наші захисники відбили на цій ділянці фронту 10 атак. На Бахмутському напрямку російські загарбники також не полишають спроб наступати.

На Бахмутському напрямку окупанти безрезультатно намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Водночас противник вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Намагалися відновити втрачене положення окупанти й поблизу Роботиного в Запорізькій області, проте усі спроби були даремними. Не полишає ворог спроб наступати й на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Ці ділянки фронту є одними з найгарячіших – протягом доби Сили оборони відбили близько 30 атак окупантів.

Втрати ворога протягом доби

ЗСУ не лише відбивають атаки ворога, але й завдають йому чималих втрат. Так, Сили оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника та ще 1 – по пункту управління. Підрозділи ракетних військ уразили:

3 радіолокаційні станції,

8 артилерійських засобів,

район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 300 тисяч особового складу. Також так звана "друга армія світу" втратила понад 5 тисяч танків, 9 тисяч ББМ та 7 тисяч артилерійських систем.