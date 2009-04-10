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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Де грошам добре

19:14, 10 квітня 2009 215

Найменш вигідні інвестиції цьогоріч - у нерухомість.

Інвестиції у нерухомість у цьому році фахівці називають найбільш невигідним з-поміж усіх традиційних варіантів капіталовкладень. Такі висновки "Форекс клубу", зроблені, виходячи з даних, згідно з якими тільки від початку року земельні ділянки у 30-тикілометровій зоні навколо Києва здешевіли на 28%. Також експерти не радять інвестувати у золото. А от найпривабливішою, на їхню думку, є така схема: половину заощаджень вкласти в євро - з подальшим переведенням їх на банківський депозит, а половину - на депозит у гривнях. Цей достатньо стриманий, на думку експертів, варіант, є оптимальним у співвідношенні доходів і ризиків, і може віддячити, у разі стабільності курсу гривня-долар, більше ніж 14% доходів. Микола Івченко (керівник групи "Форекс клуб"): "Інвестування на 9 місяців саме в національній валюті, звісно, треба вибрати надійний банк, - теж одне з найдохідніший інвестувань цього року." Також уже можна заробити і на українському фондовому ринку, який потроху встає з колін, - відзначають фахівці. Але враховуючи його високі ризики, аналітики не радять вкладати у цінні папери більше чверті своїх заощаджень.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 квітня 2009
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