Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити

Київ здатен здивувати кожного – і туриста, який вперше потрапив у столицю, і навіть корінного жителя, який мешкає тут роками. Адже можна прожити в ньому все життя і так і не побувати в його мальовничих місцях. Де погуляти в Києві і які є маловідомі місця в столиці – читайте далі.

Київ – прекрасне місто, яке багате на атмосферні локації. Тут можна годинами блукати вуличками та милуватись тим, що вас оточує. Більшість локацій безкоштовні, тож ви можете ними милуватись навіть, якщо у вас немає грошей. Адже для гарної прогулянки вам потрібен лише хороший настрій!

Звісно, є місця, які вже стоптані туристами і які відвідав кожен, хто хоч раз був у Києві. Але є тут і кілька маловідомих місць, які варто відвідати. Окрім того, що ви зможете помилуватись архітектурою та природою, ви ще й зможете це зробити наодинці. А в Києві, повірте, це багато чого варте!

Де погуляти в Києві – список найкращих місць

Поділ

Поділ – один з найдавніших та найкрасивіших районів міста. Сьогодні ця місцевість тішить гостей невисокими будинками минулого століття, вузенькими вуличками і особливою атмосферою.

Саме тут зосереджені найкращі пам'ятки Києва, які не можна оминути, – дві старовинних площі (Контрактова та Поштова), Києво-Могилянська академія, Гостинний двір, фонтан "Самсон", нижня станція рідкісного виду транспорту – фунікулера. А ще ви тут знайдете величезну кількість ресторанчиків.



Поділ

Хочете неспішну прогулянку на цілий день? Сміливо вирушайте на Поділ!

Як доїхати: станція метро "Контрактова площа".

Набережна Дніпра

В теплу пору року набережна Дніпра залишить вам у подарунок незабутні враження – легкий вітерець, плескіт риби і тінь від дерев. І, звичайно ж, це місце має свої родзинки – річковий вокзал, Поштова площа, реконструйована до недавнього Євробачення, Пішохідний міст.



Набережна Дніпра у Києві

По набережній дуже радимо погуляти ще й у вечірній період! Це просто незабутньо.

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Вид на Пішохідний міст

Як доїхати: станція метро "Поштова площа".

Труханів острів

Улюблене літнє місце відпочинку киян цікавить не тільки довгими пляжами уздовж Дніпра, але і величезною територією Труханового острова, де ви знайдете і лісові угіддя, і мальовничі озера, і швидкі річки, і майже степові пісковики з рідким чагарником. Бажаєте "матрацного" відпочинку з неодмінною засмагою? Пішої або велосипедної прогулянки? На Трухановому можливо все!



Труханів острів

Як доїхати: станція метро "Поштова площа".

Гідропарк

Гідропарк – одне з найзеленіших місць Києва. 360 гектарів чагарників, дерев, піщаних полян, пляжів і величезної кількості розважальних закладів. Для тих, хто любить спорт, тут є ціле тренажерне містечко.



Гідропарк у Києві

Як доїхати: станція метро "Гідропарк".

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Андріївський узвіз

Одна з найвідоміших київських вулиць, душа міста, що вабить до себе творчих людей зі всієї України та світу. Ця вулиця прекрасна в будь-яку пору року і дозволить вам на повну насолодитися київським антуражем. Кілька скверів, вихід до Пейзажної алеї. Звідти недалеко пішки до Володимирської гірки, тут же можна звернути до будинку-музею Михайла Булгакова та до прекрасного Замку Річарда.



Андріївський узвіз ввечері

Кажуть, це найкраще місце для прогулянки взимку, коли спуск прикрашений гірляндами і звідусіль віє різдвяним настроєм. А от влітку – це місце вражає своєю зеленню!

Як доїхати: метро "Контрактова площа".

Володимирська гірка

Зелений оазис посеред галасливого мегаполісу і один з найромантичніших парків Києва – все це про Володимирську гірку. Маса зручних лавок, альтанки, алеї в тіні дерев, щебет птахів і незрівнянний вигляд на лівий берег. Думаєте, куди сходити з коханою людиною? Звичайно сюди!

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Володимирська гірка

Як доїхати: метро "Майдан Незалежності".

Ботанічний сад імені Фоміна

Старий ботсад (один з перших в Україні) тішить своїх гостей величезним розмаїттям дерев, квітів і чагарників з усіх куточків світу. Ботанічний сад розташований практично в центрі міста у двох кроках від метро. Тож дістатись сюди дуже просто.



Ботанічний сад імені Фоміна

Як доїхати: метро "Університет".

Хрещатик

Центральна вулиця міста – must-have, якщо ви потрапили у Київ. Всього 1,2 кілометра довжини, а скільки цікавого! До того ж, ця вулиця стала німим свідком трагічних подій взимку 2013-2014.



Хрещатик

Як доїхати: метро "Майдан Незалежності".

Майдан Незалежності

Головна площа міста – місце двох революцій, яке приховує під собою великий торговий центр "Глобус". Майдан Незалежності – центр неформальних "тусовок" і офіційних заходів, про який чули всі в Україні і багато хто за її межами.



Майдан Незалежності

Як доїхати: метро "Майдан Незалежності".

Печерськ

Один з найдорожчих і найбільш престижних районів міста, він цікавий прекрасними особняками 19 століття. Серед них: Замок барона Гільденбанда, Будинок Гінзбурга, Будинок Ковалевського, Шоколадний будиночок, Будинок удови, що плаче. І, звичайно ж, перлина київської архітектури – Будинок з химерами.



Вечірній Печерськ

Як доїхати: метро "Хрещатик".

Батьківщина-Мати

Пам'ятник Батьківщина-Мати – один з головних символів столиці України. Монумент входить до ТОП-20 найвищих статуй світу і вже тому заслуговує візиту.



Батьківщина-Мати

Саме тут можна поглянути на Київ з висоти. У цьому допомагають оглядові майданчики: один розміщений на межі постаменту та скульптури (36 метрів), інший – на руці зі щитом (91 метр). Щоправда верхній майданчик у вітряну і дощову погоду закритий для відвідувачів.

Як дістатися: від станції метро "Арсенальна" повернути ліворуч і йти хвилин 20-30, або під'їхати тролейбусом №38.

Києво-Печерська лавра

Один з найвідоміших і найдавніших храмових комплексів всієї країни, заснований в далекому 1051 році. Тут можна бродити годинами, насолоджуючись сакральною архітектурою, таємничістю печер і численними музеями. У що б ви не вірили – Києво-Печерська лавра зможе дати вам трошки душевного спокою.



Києво-Печерська лавра

Як доїхати: метро "Арсенальна", тролейбус №38. Вхід на територію з 9:00 до 19:00.

Національний ботанічний сад імені М. Гришка

Це один з найбільших в Європі ботанічних садів, де вас чекають тисячі представників флори практично зі всієї земної кулі. У різні пори року ботсад імені М. Гришка тішить відвідувачів цвітінням троянд, бузку, магнолій, тюльпанів та інших рослин, часом настільки екзотичних, що більше в Україні ви їх не побачите ніде.



Національний ботанічний сад імені М. Гришка

Як доїхати: метро "Дружби народів", тролейбус №14.

Оболонь

Відносно молодий район міста, який цікавий масою торгово-розважальних центрів, де можна блукати цілими днями, кафе і ресторанів, новими витонченими храмами, однойменним пивзаводом, при якому працює фірмовий магазинчик. І, головне, Оболонська набережна – одна з найкращих місць для прогулянки.



Оболонь

Як доїхати: метро "Оболонь", "Мінська".

Пуща-Водиця

Мабуть, найчарівніший лісовий масив столиці – густий сосняк, від ароматів якого кружляє голову, затишні галявини, порослі квітами і суницями, довгий ланцюг озер. Тут ви можете повністю сховатись від людських очей, відійшовши від дороги буквально на десять хвилин.

Як доїхати: метро "Контрактова площа" і трамвай №12.

Голосіївський ліс і парк імені М. Рильського

Ще одна "зелена скарбниця" Києва. Для прогулянки в Києві восени та влітку кращого місця не знайти. Тут є кілька прекрасних ставків зі зручними місцями для відпочинку, облагороджений парк імені видатного поета Максима Рильського з пішохідними і велосипедними доріжками, дитячими та спортивними майданчиками.



Голосіївський ліс

Як доїхати: метро "Голосіївська".

Музей народної архітектури та побуту України

Цей величезний музей під відкритим небом у Пирогові пропонує до уваги гостей близько 300 архітектурних експонатів з усієї країни. На 150 гектарах розташувалися хати, садиби, церкви, млини 16-20 століть, плюс 70 тисяч предметів побуту, меблів, посуду, одягу і творів народного мистецтва. Сюди приходять на цілий день з домашніми улюбленцями і дітьми, прихопивши з собою їжу для пікніка.



Музей народної архітектури та побуту України

Як доїхати: метро "Виставковий центр", тролейбус № 11. Вхід на територію з 10:00 до 18:00.

А які ваші улюблені місця у Києві? Діліться своїм досвідом у коментарях!