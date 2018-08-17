Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
Київ здатен здивувати кожного – і туриста, який вперше потрапив у столицю, і навіть корінного жителя, який мешкає тут роками. Адже можна прожити в ньому все життя і так і не побувати в його мальовничих місцях. Де погуляти в Києві і які є маловідомі місця в столиці – читайте далі.
Київ – прекрасне місто, яке багате на атмосферні локації. Тут можна годинами блукати вуличками та милуватись тим, що вас оточує. Більшість локацій безкоштовні, тож ви можете ними милуватись навіть, якщо у вас немає грошей. Адже для гарної прогулянки вам потрібен лише хороший настрій!
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Звісно, є місця, які вже стоптані туристами і які відвідав кожен, хто хоч раз був у Києві. Але є тут і кілька маловідомих місць, які варто відвідати. Окрім того, що ви зможете помилуватись архітектурою та природою, ви ще й зможете це зробити наодинці. А в Києві, повірте, це багато чого варте!
Де погуляти в Києві – список найкращих місць
Поділ
Поділ – один з найдавніших та найкрасивіших районів міста. Сьогодні ця місцевість тішить гостей невисокими будинками минулого століття, вузенькими вуличками і особливою атмосферою.
Саме тут зосереджені найкращі пам'ятки Києва, які не можна оминути, – дві старовинних площі (Контрактова та Поштова), Києво-Могилянська академія, Гостинний двір, фонтан "Самсон", нижня станція рідкісного виду транспорту – фунікулера. А ще ви тут знайдете величезну кількість ресторанчиків.
Поділ
Хочете неспішну прогулянку на цілий день? Сміливо вирушайте на Поділ!
Як доїхати: станція метро "Контрактова площа".
Набережна Дніпра
В теплу пору року набережна Дніпра залишить вам у подарунок незабутні враження – легкий вітерець, плескіт риби і тінь від дерев. І, звичайно ж, це місце має свої родзинки – річковий вокзал, Поштова площа, реконструйована до недавнього Євробачення, Пішохідний міст.
Набережна Дніпра у Києві
По набережній дуже радимо погуляти ще й у вечірній період! Це просто незабутньо.
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Вид на Пішохідний міст
Як доїхати: станція метро "Поштова площа".
Труханів острів
Улюблене літнє місце відпочинку киян цікавить не тільки довгими пляжами уздовж Дніпра, але і величезною територією Труханового острова, де ви знайдете і лісові угіддя, і мальовничі озера, і швидкі річки, і майже степові пісковики з рідким чагарником. Бажаєте "матрацного" відпочинку з неодмінною засмагою? Пішої або велосипедної прогулянки? На Трухановому можливо все!
Труханів острів
Як доїхати: станція метро "Поштова площа".
Гідропарк
Гідропарк – одне з найзеленіших місць Києва. 360 гектарів чагарників, дерев, піщаних полян, пляжів і величезної кількості розважальних закладів. Для тих, хто любить спорт, тут є ціле тренажерне містечко.
Гідропарк у Києві
Як доїхати: станція метро "Гідропарк".
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Андріївський узвіз
Одна з найвідоміших київських вулиць, душа міста, що вабить до себе творчих людей зі всієї України та світу. Ця вулиця прекрасна в будь-яку пору року і дозволить вам на повну насолодитися київським антуражем. Кілька скверів, вихід до Пейзажної алеї. Звідти недалеко пішки до Володимирської гірки, тут же можна звернути до будинку-музею Михайла Булгакова та до прекрасного Замку Річарда.
Андріївський узвіз ввечері
Кажуть, це найкраще місце для прогулянки взимку, коли спуск прикрашений гірляндами і звідусіль віє різдвяним настроєм. А от влітку – це місце вражає своєю зеленню!
Як доїхати: метро "Контрактова площа".
Володимирська гірка
Зелений оазис посеред галасливого мегаполісу і один з найромантичніших парків Києва – все це про Володимирську гірку. Маса зручних лавок, альтанки, алеї в тіні дерев, щебет птахів і незрівнянний вигляд на лівий берег. Думаєте, куди сходити з коханою людиною? Звичайно сюди!
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Володимирська гірка
Як доїхати: метро "Майдан Незалежності".
Ботанічний сад імені Фоміна
Старий ботсад (один з перших в Україні) тішить своїх гостей величезним розмаїттям дерев, квітів і чагарників з усіх куточків світу. Ботанічний сад розташований практично в центрі міста у двох кроках від метро. Тож дістатись сюди дуже просто.
Ботанічний сад імені Фоміна
Як доїхати: метро "Університет".
Хрещатик
Центральна вулиця міста – must-have, якщо ви потрапили у Київ. Всього 1,2 кілометра довжини, а скільки цікавого! До того ж, ця вулиця стала німим свідком трагічних подій взимку 2013-2014.
Хрещатик
Як доїхати: метро "Майдан Незалежності".
Майдан Незалежності
Головна площа міста – місце двох революцій, яке приховує під собою великий торговий центр "Глобус". Майдан Незалежності – центр неформальних "тусовок" і офіційних заходів, про який чули всі в Україні і багато хто за її межами.
Майдан Незалежності
Як доїхати: метро "Майдан Незалежності".
Печерськ
Один з найдорожчих і найбільш престижних районів міста, він цікавий прекрасними особняками 19 століття. Серед них: Замок барона Гільденбанда, Будинок Гінзбурга, Будинок Ковалевського, Шоколадний будиночок, Будинок удови, що плаче. І, звичайно ж, перлина київської архітектури – Будинок з химерами.
Вечірній Печерськ
Як доїхати: метро "Хрещатик".
Батьківщина-Мати
Пам'ятник Батьківщина-Мати – один з головних символів столиці України. Монумент входить до ТОП-20 найвищих статуй світу і вже тому заслуговує візиту.
Батьківщина-Мати
Саме тут можна поглянути на Київ з висоти. У цьому допомагають оглядові майданчики: один розміщений на межі постаменту та скульптури (36 метрів), інший – на руці зі щитом (91 метр). Щоправда верхній майданчик у вітряну і дощову погоду закритий для відвідувачів.
Як дістатися: від станції метро "Арсенальна" повернути ліворуч і йти хвилин 20-30, або під'їхати тролейбусом №38.
Києво-Печерська лавра
Один з найвідоміших і найдавніших храмових комплексів всієї країни, заснований в далекому 1051 році. Тут можна бродити годинами, насолоджуючись сакральною архітектурою, таємничістю печер і численними музеями. У що б ви не вірили – Києво-Печерська лавра зможе дати вам трошки душевного спокою.
Києво-Печерська лавра
Як доїхати: метро "Арсенальна", тролейбус №38. Вхід на територію з 9:00 до 19:00.
Національний ботанічний сад імені М. Гришка
Це один з найбільших в Європі ботанічних садів, де вас чекають тисячі представників флори практично зі всієї земної кулі. У різні пори року ботсад імені М. Гришка тішить відвідувачів цвітінням троянд, бузку, магнолій, тюльпанів та інших рослин, часом настільки екзотичних, що більше в Україні ви їх не побачите ніде.
Національний ботанічний сад імені М. Гришка
Як доїхати: метро "Дружби народів", тролейбус №14.
Оболонь
Відносно молодий район міста, який цікавий масою торгово-розважальних центрів, де можна блукати цілими днями, кафе і ресторанів, новими витонченими храмами, однойменним пивзаводом, при якому працює фірмовий магазинчик. І, головне, Оболонська набережна – одна з найкращих місць для прогулянки.
Оболонь
Як доїхати: метро "Оболонь", "Мінська".
Пуща-Водиця
Мабуть, найчарівніший лісовий масив столиці – густий сосняк, від ароматів якого кружляє голову, затишні галявини, порослі квітами і суницями, довгий ланцюг озер. Тут ви можете повністю сховатись від людських очей, відійшовши від дороги буквально на десять хвилин.
Як доїхати: метро "Контрактова площа" і трамвай №12.
Голосіївський ліс і парк імені М. Рильського
Ще одна "зелена скарбниця" Києва. Для прогулянки в Києві восени та влітку кращого місця не знайти. Тут є кілька прекрасних ставків зі зручними місцями для відпочинку, облагороджений парк імені видатного поета Максима Рильського з пішохідними і велосипедними доріжками, дитячими та спортивними майданчиками.
Голосіївський ліс
Як доїхати: метро "Голосіївська".
Музей народної архітектури та побуту України
Цей величезний музей під відкритим небом у Пирогові пропонує до уваги гостей близько 300 архітектурних експонатів з усієї країни. На 150 гектарах розташувалися хати, садиби, церкви, млини 16-20 століть, плюс 70 тисяч предметів побуту, меблів, посуду, одягу і творів народного мистецтва. Сюди приходять на цілий день з домашніми улюбленцями і дітьми, прихопивши з собою їжу для пікніка.
Музей народної архітектури та побуту України
Як доїхати: метро "Виставковий центр", тролейбус № 11. Вхід на територію з 10:00 до 18:00.
А які ваші улюблені місця у Києві? Діліться своїм досвідом у коментарях!