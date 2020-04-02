Де у Львові тестують на коронавірус: пояснення Садового

У Львові понад тиждень працює обласна лабораторія, яка тестує на коронавірус через ПЛР-тести. До того усі дані відправляли до Києва.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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Крім цього, він повідомив, що у місті є ще лабораторія медичного університету, де також почнуть робити ПЛР-тести.

Будемо мати дві лабораторії у Львові. Це суттєво збільшить кількість людей, яких можна протестувати, а також скоріше будемо отримувати результат,

– повідомив Андрій Садовий.

Міський голова додав, що на вихідних муніципальна варта та поліція, а також проситимуть доєднатися й Національну гвардію, патрулюватимуть сквери та парки.

Що таке ПЛР-тест? ПЛР (PCR) – це полімеразна ланцюгова реакція. Тобто, такий метод у молекулярній біології, завдяки якому можна збільшити незначну кількість бажаного ДНК у матеріалі (пробі), а отже і підтвердити його наявність.



Відповідно, ПЛР-тест на COVID-19 виявляє у, наприклад, слині людини ДНК коронавірусу SARS-CoV-2.



На противагу ПЛР-тесту, експрес-тест (швидкий) шукає лише антитіла, які імунна система організму виробила у боротьбі зі збудником. Ці антитіла з'являються далеко не одразу після інфікування і можуть бути схожі на антитіла до інших збудників.



Коротко про різницю між експрес-тестом та тестом ПЛР / Інфографіка 24 каналу