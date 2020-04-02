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      Де у Львові тестують на коронавірус: пояснення Садового

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      У Львові понад тиждень працює обласна лабораторія, яка тестує на коронавірус через ПЛР-тести. До того усі дані відправляли до Києва.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

      Цікаво У Львівській області 5 хворих на коронавірус у важкому стані

      Крім цього, він повідомив, що у місті є ще лабораторія медичного університету, де також почнуть робити ПЛР-тести.

      Будемо мати дві лабораторії у Львові. Це суттєво збільшить кількість людей, яких можна протестувати, а також скоріше будемо отримувати результат,
      – повідомив Андрій Садовий.

      Міський голова додав, що на вихідних муніципальна варта та поліція, а також проситимуть доєднатися й Національну гвардію, патрулюватимуть сквери та парки.

      Що таке ПЛР-тест? ПЛР (PCR) – це полімеразна ланцюгова реакція. Тобто, такий метод у молекулярній біології, завдяки якому можна збільшити незначну кількість бажаного ДНК у матеріалі (пробі), а отже і підтвердити його наявність.

      Відповідно, ПЛР-тест на COVID-19 виявляє у, наприклад, слині людини ДНК коронавірусу SARS-CoV-2.

      На противагу ПЛР-тесту, експрес-тест (швидкий) шукає лише антитіла, які імунна система організму виробила у боротьбі зі збудником. Ці антитіла з'являються далеко не одразу після інфікування і можуть бути схожі на антитіла до інших збудників.

      Тести
      Коротко про різницю між експрес-тестом та тестом ПЛР / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Андрій Садовий Новини Львова Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
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