Де у Львові тестують на коронавірус: пояснення Садового
У Львові понад тиждень працює обласна лабораторія, яка тестує на коронавірус через ПЛР-тести. До того усі дані відправляли до Києва.
Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.
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Крім цього, він повідомив, що у місті є ще лабораторія медичного університету, де також почнуть робити ПЛР-тести.
Будемо мати дві лабораторії у Львові. Це суттєво збільшить кількість людей, яких можна протестувати, а також скоріше будемо отримувати результат,
– повідомив Андрій Садовий.
Міський голова додав, що на вихідних муніципальна варта та поліція, а також проситимуть доєднатися й Національну гвардію, патрулюватимуть сквери та парки.
Що таке ПЛР-тест? ПЛР (PCR) – це полімеразна ланцюгова реакція. Тобто, такий метод у молекулярній біології, завдяки якому можна збільшити незначну кількість бажаного ДНК у матеріалі (пробі), а отже і підтвердити його наявність.
Відповідно, ПЛР-тест на COVID-19 виявляє у, наприклад, слині людини ДНК коронавірусу SARS-CoV-2.
На противагу ПЛР-тесту, експрес-тест (швидкий) шукає лише антитіла, які імунна система організму виробила у боротьбі зі збудником. Ці антитіла з'являються далеко не одразу після інфікування і можуть бути схожі на антитіла до інших збудників.
Коротко про різницю між експрес-тестом та тестом ПЛР / Інфографіка 24 каналу
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