Де в космосі може бути життя – яка планета найбільш сприятлива для цього

Вчені з Кембріджського університету на основі дослідження визначили, на яких планетах може бути життя, подібне до земного. Так, найбільш близькою до Землі виявилася планета Kepler-452 b.

Про це повідомляє видання dt.ua.

Вчені вивчили цю планету, з’ясовуючи яку кількість ультрафіолету вона отримує і чи достатньо його для утворення життя. Науковцям вдалось вивести оптимальну кількість випромінювання – його назвали зоною абіогенезу.

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Цю зону поєднали із зоною, в якій можливе існування рідкої води. Найбільше всім цим критеріям відповідає планета Kepler-452 b. Всі інші розташувалися значно нижче.

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