Де в космосі може бути життя – яка планета найбільш сприятлива для цього
Вчені з Кембріджського університету на основі дослідження визначили, на яких планетах може бути життя, подібне до земного. Так, найбільш близькою до Землі виявилася планета Kepler-452 b.
Про це повідомляє видання dt.ua.
Вчені вивчили цю планету, з’ясовуючи яку кількість ультрафіолету вона отримує і чи достатньо його для утворення життя. Науковцям вдалось вивести оптимальну кількість випромінювання – його назвали зоною абіогенезу.
Читайте також: Як всередині виглядає капсула для космічних туристів
Цю зону поєднали із зоною, в якій можливе існування рідкої води. Найбільше всім цим критеріям відповідає планета Kepler-452 b. Всі інші розташувалися значно нижче.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно