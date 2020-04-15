Де з 16 квітня на в'їзді до Києва встановлять блокпости: карта
У четвер, 16 квітня, з 13:00 на в'їзді до Києва запрацюють десять блокпостів. Почнуть їх встановлювати ще опівночі. Причина таких заходів – боротьба з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
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"Хочу зазначити, що з четверга, 16 квітня, до наступного понеділка, 20 числа, ми посилюємо контроль на постах, виставлених на в’їздах до Києва. Зокрема, вводиться обов’язкова термометрія для пасажирів транспорту, що прямує в столицю. Це стосується автобусів, вантажно-пасажирського та легкового транспорту, що перевозить понад три пасажири (включно з водієм),
– повідомив під час брифінгу 15 квітня мер Києва Віталій Кличко.
За його словами,
- якщо під час перевірки температура буде вищою за 37,5 градусів, тоді викличуть бригаду для тестування на COVID-19 і відправлять цю людину на самоізоляцію;
- якщо вищою за 38,0 градусів – людину примусово госпіталізують.
Окрім дистанційного вимірювання температури, за необхідності також будуть проводити огляд:
- речей,
- багажу,
- транспортних засобів,
- вантажів.
Також за необхідності можуть блокувати рух.
Список блокпостів на в’їзді до Києва
– СП №501: Богатирська, вулиця Богатирська, 32-Е поруч з приміщенням стаціонарного посту;
– СП №502: Биківня, проспект Броварський напроти будівлі стаціонарного посту;
– СП №503: Червоний Хутір, вулиця Бориспільське шосе до зупинки громадського транспорту перед площею Харківська;
– СП №505: Бензоколонка, проспект Академіка Глушкова навпроти будівлі стаціонарного посту;
– СП №506: Сосновий бір, шосе Житомирське напроти будівлі стаціонарного поста за пішохідним переходом;
– СП №507: Гостомель, вулиця Гостомельське шосе, 1/1-Б в будівлі стаціонарного посту;
– СП №508: Пирогово, Дніпровське шосе навпроти будівлі стаціонарного поста;
– СП №509: ДВС, вулиця Вишгородська, 83-а.
Додамо, до через встановлення блокпостів на в’їзді в самому Києві можуть бути корки. Також в поминальні дні всі кладовища столиці будуть закритими.
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Де на в'їзді до Києва буде посилений контроль з 16 квітня / Карта
Які ще обмеження запровадили в Україні через коронавірус
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
- 17 березня Верховна Рада посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення карантину: штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
- 1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.
- Упродовж Великодніх свят карантин посилять у Чернівецькій області та Тернополі. Крім того, у Хмельницькому не працюватиме громадський транспорт.
Нові карантинні обмеження, що діють в Україні від 6 квітня / Інфографіка 24 каналу
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