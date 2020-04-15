Де з 16 квітня на в'їзді до Києва встановлять блокпости: карта

У четвер, 16 квітня, з 13:00 на в'їзді до Києва запрацюють десять блокпостів. Почнуть їх встановлювати ще опівночі. Причина таких заходів – боротьба з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

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"Хочу зазначити, що з четверга, 16 квітня, до наступного понеділка, 20 числа, ми посилюємо контроль на постах, виставлених на в’їздах до Києва. Зокрема, вводиться обов’язкова термометрія для пасажирів транспорту, що прямує в столицю. Це стосується автобусів, вантажно-пасажирського та легкового транспорту, що перевозить понад три пасажири (включно з водієм),

– повідомив під час брифінгу 15 квітня мер Києва Віталій Кличко.

За його словами,

якщо під час перевірки температура буде вищою за 37,5 градусів, тоді викличуть бригаду для тестування на COVID-19 і відправлять цю людину на самоізоляцію;

якщо вищою за 38,0 градусів – людину примусово госпіталізують.

Окрім дистанційного вимірювання температури, за необхідності також будуть проводити огляд:

речей,

багажу,

транспортних засобів,

вантажів.

Також за необхідності можуть блокувати рух.

Список блокпостів на в’їзді до Києва

– СП №501: Богатирська, вулиця Богатирська, 32-Е поруч з приміщенням стаціонарного посту;

– СП №502: Биківня, проспект Броварський напроти будівлі стаціонарного посту;

– СП №503: Червоний Хутір, вулиця Бориспільське шосе до зупинки громадського транспорту перед площею Харківська;

– СП №505: Бензоколонка, проспект Академіка Глушкова навпроти будівлі стаціонарного посту;

– СП №506: Сосновий бір, шосе Житомирське напроти будівлі стаціонарного поста за пішохідним переходом;

– СП №507: Гостомель, вулиця Гостомельське шосе, 1/1-Б в будівлі стаціонарного посту;

– СП №508: Пирогово, Дніпровське шосе навпроти будівлі стаціонарного поста;

– СП №509: ДВС, вулиця Вишгородська, 83-а.

Додамо, до через встановлення блокпостів на в’їзді в самому Києві можуть бути корки. Також в поминальні дні всі кладовища столиці будуть закритими.

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Де на в'їзді до Києва буде посилений контроль з 16 квітня / Карта

Які ще обмеження запровадили в Україні через коронавірус

12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня. У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

з 17 березня. Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. 17 березня Верховна Рада посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення карантину : штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

: штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі. З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки , передусім літаками.

, передусім літаками. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.

заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих. Упродовж Великодніх свят карантин посилять у Чернівецькій області та Тернополі. Крім того, у Хмельницькому не працюватиме громадський транспорт.



Нові карантинні обмеження, що діють в Україні від 6 квітня / Інфографіка 24 каналу