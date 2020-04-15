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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Де з 16 квітня на в'їзді до Києва встановлять блокпости: карта

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      Де та які блокпости встановлять з 16 квітня на в'їзді до Києва / "Інформатор"

      У четвер, 16 квітня, з 13:00 на в'їзді до Києва запрацюють десять блокпостів. Почнуть їх встановлювати ще опівночі. Причина таких заходів – боротьба з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

      Відповідне рішення ухвалили на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

      Важливо COVID-19 у Києві: захворіли вже 612 людей, з них 3 медиків

      "Хочу зазначити, що з четверга, 16 квітня, до наступного понеділка, 20 числа, ми посилюємо контроль на постах, виставлених на в’їздах до Києва. Зокрема, вводиться обов’язкова термометрія для пасажирів транспорту, що прямує в столицю. Це стосується автобусів, вантажно-пасажирського та легкового транспорту, що перевозить понад три пасажири (включно з водієм), 

      – повідомив під час брифінгу 15 квітня мер Києва Віталій Кличко.

      За його словами,

      • якщо під час перевірки температура буде вищою за 37,5 градусів, тоді викличуть бригаду для тестування на COVID-19 і відправлять цю людину на самоізоляцію;
      • якщо вищою за 38,0 градусів – людину примусово госпіталізують.

      Окрім дистанційного вимірювання температури, за необхідності також будуть проводити огляд: 

      • речей,
      • багажу,
      • транспортних засобів,
      • вантажів.

      Також за необхідності можуть блокувати рух.

      Список блокпостів на в’їзді до Києва

      – СП №501: Богатирська, вулиця Богатирська, 32-Е поруч з приміщенням стаціонарного посту;

      – СП №502: Биківня, проспект Броварський напроти будівлі стаціонарного посту;

      – СП №503: Червоний Хутір, вулиця Бориспільське шосе до зупинки громадського транспорту перед площею Харківська;

      – СП №505: Бензоколонка, проспект Академіка Глушкова навпроти будівлі стаціонарного посту;

      – СП №506: Сосновий бір, шосе Житомирське напроти будівлі стаціонарного поста за пішохідним переходом;

      – СП №507: Гостомель, вулиця Гостомельське шосе, 1/1-Б в будівлі стаціонарного посту;

      – СП №508: Пирогово, Дніпровське шосе навпроти будівлі стаціонарного поста;

      – СП №509: ДВС, вулиця Вишгородська, 83-а.

      Додамо, до через встановлення блокпостів на в’їзді в самому Києві можуть бути корки. Також в поминальні дні всі кладовища столиці будуть закритими.

      Зверніть увагу Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні, – Шмигаль


      Де на в'їзді до Києва буде посилений контроль з 16 квітня / Карта 

      Які ще обмеження запровадили в Україні через коронавірус

      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
      • 17 березня Верховна Рада посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення карантину: штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
      • 1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.
      • Упродовж Великодніх свят карантин посилять у Чернівецькій області та Тернополі. Крім того, у Хмельницькому не працюватиме громадський транспорт. 


      Нові карантинні обмеження, що діють в Україні від 6 квітня / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України КМДА Новини Києва Віталій Кличко
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