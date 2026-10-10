Про це йдеться в дописі міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського у соцмережі X.

Яка ситуація у Росії із паливом

Сікорський розповів, що польське посольство зафіксувало брак палива безпосередньо в російській столиці. А цей регіон традиційно має найвищий пріоритет під час розподілу ресурсів.

Наразі авторитетні джерела свідчать, що Україна вже вивела з ладу близько 50% російських нафтопереробних потужностей.

Тож звідки візьмуться надлишки для експорту,

– потролив польський міністр дизельну угоду Путіна і Трампа.

Нагадаємо, що Дональд Трамп 9 жовтня оголосив про домовленості з Путіним. Як повідомив американський президент, Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн пального, а загалом у планах – кілька мільйонів тонн.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

ЗМІ повідомили, що перша партія дизеля з Росії вже на підступах до берегів США. Танкер MINERVA ZEN вирушив із російського Санкт-Петербурга ще 22 вересня і, схоже, заздалегідь прямував у напрямку Східного узбережжя США увесь цей час. Це може свідчити про запланований характер рейсу ще до публічного розголошення домовленостей.