Україна опинилася серед країн Європи, в яких недостатні запаси прісної води. Фахівці констатують, що багато регіонів України – у стані водного стресу. Вони мають ознаки нестачі, особливо на півдні й сході, де багато річок пересихають влітку. Цю проблему загострює й зміна клімату. Ситуація, коли у селах Херсонщини, Миколаївщини, Одещини в принципі немає води, вже реальність.

Аби наші нащадки не зіткнулися з дефіцитом прісної води, необхідно її ефективно використовувати й економити.

У статті наголошується на контролі ефективності та споживання води агровиробниками. Тому впровадження передових й ефективних технологій в агросекторі є дуже важливим. Наприклад, принцип "більше врожаю за одну краплю", коли полив здійснюється крапельним шляхом цілеспрямовано під кожну рослину. Таких методів багато, їх постійно треба впроваджувати, й акцент на цьому має робити держава, стимулюючи просунуті технології в сільському господарстві.

Також в Україні облік відбору підземних вод дуже умовний, адже забір підземних вод у приватному секторі практично поза зоною контролю природоохоронних органів, тож компанії активно роблять сумнівний бізнес на бурінні свердловин для приватного сектора. І це негативний тренд, бо підземні води – наш стратегічний запас є невідновлювальним ресурсом.

В ідеалі на кожній точку водозабору з підземних вод мають стояти лічильники, а всі нелегальні свердловини повинні піти в небуття. При цьому бажано, щоб управління усіма водними ресурсами відійшли в одні управлінські руки – до Державного агентства водного господарства,

– наголошують експерти.

Минулоріч представництво WWF виступило із заявою про неприпустимість маніпуляцій на темі довкілля. Хайп на проблемі, роздування істерики або замовчування катастроф – це те, що відвертає увагу від справжніх проблем.

Експерти WWF наголошують, що у природі все взаємопов’язане: криза лісів впливає на якість і кількість води, скорочення здорових екосистем – на збереження біологічних видів. Все це разом з якістю повітря та ґрунтів визначає здоров’я людини. А в нашій країні бюрократія досі покриває порушення екологічного законодавства, додають експерти.

Зараз важливо, щоб актуальність певної екологічної проблеми ранжувалася для суспільства, ЗМІ та екологів не за прибутком, який можна отримати від їхнього вирішення, а за важливістю для здоров'я українців та їхнього виживання як нації.