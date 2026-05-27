Україна має серйозний дефіцит ракет для ППО і Росія про це знає, – Ігнат

Останнім часом Україна дедалі частіше публічно говорить про дефіцит ракет для систем ППО. Частина людей вважає таку комунікацію ризикованою, адже, на їхню думку, Росія може використати цю інформацію під час планування нових атак.

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю Radio NV пояснив, чому Київ свідомо озвучує проблему нестачі ракет та навіщо це робиться публічно.

Чому Україна відкрито говорить про дефіцит ракет для ППО?

За його словами, Київ не приховує проблему, оскільки потребує постійної підтримки західних партнерів для поповнення запасів озброєння.

Ми опиняємося знову, як уже давно говорили, з серйозним дефіцитом, його треба поповнювати постійно. Країни, які володіють цими системами, Україні допомагають, але цієї допомоги замало. Тому здійснюється ця комунікація. Багато хто говорив: "Навіщо ви розповідаєте? Росія бачить, що в нас нема ракет". Росія прекрасно знає, скільки в нас є ракет, може не достеменно по регіонах, а за кількістю, яку постачає Захід, повірте, росіяни добре поінформовані,

– заявив Ігнат.

Речник Повітряних сил пояснив, що Україна змушена вести публічну комунікацію не лише для інформування суспільства, а й для того, щоб постійно нагадувати міжнародним партнерам про потребу в нових поставках ракет.

За словами Ігната, поки Київ працює над власним або спільним виробництвом зенітних керованих ракет, західна допомога залишається критично необхідною. Саме тому про нестачу боєприпасів регулярно говорять президент Володимир Зеленський та військово-політичне керівництво держави.

Окремо Ігнат звернув увагу на ситуацію після масованих російських ударів, коли системи ППО потребують швидкого поповнення запасів ракет.

Наші бійці звертаються, оператори, Герої України: допомагайте нам, нам потрібно після таких масованих ударів відновити потенціал. Нехай не всі ракетами будуть забиті пускові, але по декілька, щоб було в кожній системі, аби ми могли, принаймні у прикордонні, стримувати російську авіацію, щоб не залітали близько своїми КАБами. А всередині країни – захистити наші міста, наших людей від загроз балістики,

– наголосив речник Повітряних сил.

Він додав, що системи Patriot та інші комплекси ППО вже довели свою ефективність у захисті українських міст від балістичних атак, однак без регулярного поповнення запасів ракет підтримувати цей рівень захисту стає дедалі складніше.

Як коментує ситуацію Зеленський?

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання протиповітряної оборони залишається головним у співпраці з міжнародними партнерами.

За його словами, Україна продовжує працювати над посиленням захисту своїх міст на тлі постійних російських атак. Президент наголосив, що партнери мають і надалі підтримувати українські громади та допомагати у зміцненні стійкості країни.

Зеленський закликав учасників саміту доносити до політичних лідерів важливість посилення української ППО. Він підкреслив, що саме системи ППО сьогодні є "пріоритетом номер один" у переговорах із союзниками.

За словами Зеленського, українці мають відчувати, що не залишилися сам на сам із російською агресією. Окремо глава держави наголосив, що війна в Україні сьогодні визначає майбутнє свободи та безпеки всієї Європи.