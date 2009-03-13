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Дефіцитний бюджет

Фінансові ринки 19:08, 13 березня 2009 294

Дешева нафта вбиває російський бюджет.

У зв’язку із різким здешевленням чорного золота, надходження до бюджету Росії знизяться на понад 4 трлн. рублів, що становить 40%. Про це заявив заступник міністра фінансів Алєксандр Новак.При цьому видатки навпаки - виростуть на 650 мільярдів рублів у зв’язку із виділенням коштів на антикризові та соціальні заходи. Російська влада у листопаді розраховувала цьогорічний бюджет, виходячи із ціни на нафту Уралс у 95 доларів за барель.Однак фінансова криза внесла свої корективи і російські урядовці у лютому змушені були переглянути прогноз ціни на чорне золото до 41 долара за барель. Зараз за барель нафти Уралс дають 44,2 долара. У зв’язку із несприятливою кон’юнктурою на нафтовому ринку уряд Росії вперше за останні 10 років прогнозує дефіцитний бюджет.За прогнозами Мінфіну, дефіцит бюджету у 2009 році складе 8% ВВП. Глава Кремля Дмітрій Мєдвєдєв вже заявив, що у випадку різкого падіння цін на нафту бюджет доведеться знову переглядати. Звернення глави Кремля на тлі здешевлення чорного золото звучить як попередження до народу.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 березня 2009
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