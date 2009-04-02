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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дефолту не буде?

16:29, 2 квітня 2009 263

Закордонні інвестори повірили в Україну.

Протягом березня індикатори, які показують оцінку іноземними капіталістами імовірності дефолту нашої держави - впали на 20 і більше відсотків. Так, до 2 тисяч 752 пунктів знизився показник EMBI, який засвідчує оцінку платоспроможності України. Також знизилися загальні ризики країни. Кредитно-дефолтні свопи СDS обвалилися з історичного максимуму у 5304 пункти, якого вони досягли 10 березня, на 28%, до 3 тисяч 817 пунктів. Дохідність впала також у корпоративних єврооблігацій низки компаній. Дохідність за бондами банку "Форум" знизилася на 7," Азовсталі" - на 10, а "Приватбанку" - на майже 40%. При чому попит на облігації формували не лише західні інвестори - корпоративні борги користувалися популярністю і серед українців, кажуть торговці. Падіння згаданих індикаторів - наслідок позитивних новин, які почали надходили з України ще у лютому, відзначають фахівці. Передусім, довіри інвесторам додав профіцит торгівельного балансу, який у січні було зафіксовано вперше за останні два роки. Через падіння імпорту знизився ризик подальшого падіння гривні проти світових валют. Також на настрій інвесторів вплинули переговори Києва з МВФ і підготовка НБУ та уряду до рекапіталізації банків.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 квітня 2009
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