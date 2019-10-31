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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Декларації братів Дубневичів вразили усіх, – адвокат Костецький

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      Брати Дубневичі – місцеві львівські олігархи. У 2016 році вони задекларували на двох майже 30 мільйонів доларів, що цікаво, лише готівкою. Що відомо про статки "королів кешу" – читайте далі.

      Експерт з питань правової політики та адвокат Максим Костецький в ефірі 24 каналу розповів, що декларації братів Дубневичів здивувала всіх. 

      До слова: Дубневич фігурує у 37 журналістських розслідуваннях: деталі

      "У 2016 році, як тільки з’явився Єдиний реєстр електронних декларацій і суспільство вперше побачило всі маєтки, активності і грошові кошти, які наявні, зокрема, в народних обранців, то декларації братів Дубневичів абсолютно усіх вразили", – пояснив експерт. 

      Він додав: "Обіймаючи продовж довгого періоду посади пов’язані з державною службою, люди змогли нажити неймовірні статки, які не пов’язані і не пояснюються, на жаль, виключно якимсь бізнесовим генієм".

      Я в принципі вважаю, що для початку ми повинні давати будь-якій особі презумпцію невинуватості. Якщо людина якимось чином заробила грошові кошти, ми повинні спершу думати, що це було зароблено законним шляхом. Якщо є докази, що це було незаконним шляхом, то нехай органи досудового розслідування з’ясовують це,
      – зазначив Костецький.

      Що відомо про статки братів Дубневичів?

      Загалом родина Дубневича лише готівкою має 29,5 мільйонів доларів. Що цікаво, у купюрах по 100 доларів ці гроші важили б 300 кілограмів. А ще в їхніх володіннях є 68 квартир, майже 20 будинків та сотні гектарів землі. На рідній Львівщині вони звели маєток на 1600 квадратів. Більше про статки – шукайте в е-декларації екснардепа. 

      дубневич маєток львів зубра
      Маєтки Дубневичів на Львівщині

      У чому звинувачують Ярослава Дубневича?

      • Неправдиве декларування. Тобто порушення антикорупційного законодавства.
      • Корупційні схеми через закупівлі для підприємства "Укрзалізниці".

      Що останньої справи, то йдеться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень. Слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції, при цьому народний депутат неодноразово використовував своє службове становище в інтересах спільників.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Гроші Ярослав Дубневич Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини Львова Зняття недоторканності е-декларування
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