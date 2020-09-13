У Миколаєві помер Демид Губський – голова обласної організації "Свободи": що відомо
У Миколаєві після двох місяців перебування в лікарні помер очільник обласного осередку "Свободи" Демид Губський. Чоловік отримав вогнепальне поранення голови 11 липня 2020 року.
Організм Демида Губського не витримав, – брат
Про смерть Демида Губського повідомив його брат – Володимир Губський у фейсбуці.
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Щойно повідомили з лікарні, що Демид помер, на жаль, організм не витримав довгої боротьби. Дякую всім, хто весь цей час допомагав, молився, вірив,
– написав Володимир Губський.
Головне про поранення Губського
- Губський потрапив в лікарню 11 липня 2020 року з важким пораненням голови.
- За інформацією правоохоронних органів, чоловік травмувався, коли самостійно розбирав травматичний пістолет.
- Також у поліції повідомили, що під час огляду у квартирі потерпілого виявили помпову рушницю, гранату Ф-1 і патрони до пістолета травматичної дії. Рушниця, на відміну від пістолета, була зареєстрована на власника.
- Після госпіталізації Губського кілька разів оперували. Його стан залишався важким. Померлому було 33 роки.
Що відомо про Демида Губського?Народився 15 вересня 1986 року.
Проживав у Миколаєві.
Є членом політичної партії "Свобода".