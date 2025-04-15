Про це розповідає 24 Канал. Демобілізація – це законне звільнення військових після завершення служби, строку контракту або за станом здоров’я.

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Що таке демобілізація і чому вона важлива

Це не просто повернення додому – це про відновлення людського ресурсу, моральну справедливість і баланс у системі оборони.

У мирний час вона відбувається регулярно. Але під час воєнного стану – лише після окремого указу Президента. Відтак, з 24 лютого 2022 року, коли стартувала загальна мобілізація, звільнення у запас – фактично неможливе.

На сьогодні військовослужбовці можуть бути демобілізовані лише у виняткових випадках:

за станом здоров’я,

за рішенням військово-лікарської комісії,

або після досягнення 60-річного віку.

Решта – продовжують службу без ротацій. Багато з них – від початку повномасштабного вторгнення.

Чинний закон "Про мобілізацію" ще з 1993 року. Хоча в нього вносили правки, він досі не відповідає реаліям сучасної війни.

Минулого року уряд подав новий законопроєкт про мобілізацію. Але в процесі підготовки до другого читання із нього прибрали найочікуваніші пункти – про ротацію та демобілізацію.

За даними ЗМІ, це була ініціатива головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Міністерство оборони тоді пообіцяло: окремий закон про демобілізацію розроблять до 18 грудня 2024 року.

Але вже квітень 2025-го, а закон досі не подано. Відсутність чітких рішень щодо демобілізації – це не лише бюрократична проблема. Це питання довіри, мотивації та визнання внеску кожного військовослужбовця.