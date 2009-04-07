Демонстранти за ґратами

У Франції посадили за ґрати 11 противників НАТО.

Учасники антинатовських демонстрацій у Страсбурзі отримали від 3 до 6 місяців позбавлення волі. Двоє із засуджених заявили, що судовий процес був політичним і оголосили про намір розпочати голодування. Нагадаємо, з 2 по 5 квітня, перед і під час проведення саміту лідерів НАТО у Страсбурзі відбулися зіткнення антиглобалістів із поліцією.Протестувальники жбурляли у правоохоронці камінням та пляшками, у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. Внаслідок заворушень було завдано шкоди крамницям та офісним будівлям. За даними поліції, в акціях взяли участь 10 тисяч демонстрантів. Під час сутичок затримано більше 300 осіб.