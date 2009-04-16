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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Демонтаж будинку

21:22, 16 квітня 2009 270

Розпочали демонтаж будинку, що потерпів від вибуху в грудні минулого року.

В Євпаторії почали демонтаж будинку по вулиці Некрасова який частково зруйнував вибух в грудні минулого року.Наразі демонтовують лише три під’їзди. За інші візьмуться після спеціального дозволу Прокуратури Криму. З держбюджету на все виділили 4 мільйони 70 тисяч гривень. Попередньо, прогнозують, що демонтаж триватиме близько місяця.Євген Лісіцин (начальник управління капітального будівництва Євпаторії): “Розбирати вирішено, тому що є не тільки рішення комісії, а й обстеження цього будинку, технічний висновок, в якому ясно, що надалі експлуатувати цей будинок не рекомендується”.На місці будинку з’явиться сквер пам’яті. Місцевим мешканцям вже запропонували 10 варіантів його облаштування, серед яких пропозиції створити паркову зону, встановити пам’ятний знак або капличку.Лілія Маневіч (співробітник Управління архітектури Євпаторійської міськради): “Проектувальники, треба віддати їм належне, вклали в свої проектні пропозиції свою душу, серце, і біль, і скорботу, які потрясли все місто”.Нагадаємо, вибух у п'ятиповерховому житловому будинку стався 24 грудня минулого року. Вибуховою хвилею знесло 2 під'їзди будинку. Жертвами трагедії стали 27 людей. Офіційна причина вибуху досі невідома.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 квітня 2009
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