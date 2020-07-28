На Одещині обстріляли автомобіль відомого активіста Дем'яна Ганула: відео
В Одеській області вдень 28 липня посеред траси невідомі обстріляли автомобіль, в якому перебував лідер громадської організації "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул. Поліція оголосила план перехоплення.
Відповідне відео активіст опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Він зазначає: дивом вдалося вціліти.
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Як сталася стрілянина
Активіст повертався із міста Южного до Одеси на авто. За його словами, у цей час в їхню сторону почали стріляти з двох автомобілів: Toyota RAV 4 з київськими реєстраційними номерами і Mercedes на єврономерах.
Також ці машини, як стверджує Ганул, намагалися "виштовхнути" з траси авто, в якому він їхав.
Дивом у мене не потрапили, хоч обстрілювали з обох сторін. Ми почали відстрілюватися, ось така ситуація,
– прокоментував інцидент активіст.
Як зазначив Дем'ян Ганул, авто обстріляли з травматичної зброї, якщо судити за характером ушкоджень.
Це вже не перший напад і намагання йому нашкодити, повідомляє Дем'ян Ганул. Так, у квітні 2020 року невідомі спалили автомобіль Меrcedes, який належав його дружині.
Поліція оголосила план "Перехоплення"
У поліції повідомляють: стрілянина сталася біля села Візирка. Під час обстрілу ніхто не постраждав. Для затримання нападників ввели спецоперацію "Перехоплення".
Поліцейські почали спецоперацію із затримання нападників
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції. Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство.
Оперативне відео від поліції про перестрілку
Що відомо про Дем'яна Ганула?Він громадський активіст з Одеси. Раніше був у складі організацій правого крила "Вуличний фронт", однак минулого року вона повідомили про призупинення діяльності. До того входив до одеського осередку "Правого сектору".
Нещодавно він заявив, що балотуватиметься до Одеської міської ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.