В Одеській області вдень 28 липня посеред траси невідомі обстріляли автомобіль, в якому перебував лідер громадської організації "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул. Поліція оголосила план перехоплення.

Відповідне відео активіст опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Він зазначає: дивом вдалося вціліти.

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Як сталася стрілянина

Активіст повертався із міста Южного до Одеси на авто. За його словами, у цей час в їхню сторону почали стріляти з двох автомобілів: Toyota RAV 4 з київськими реєстраційними номерами і Mercedes на єврономерах.

Також ці машини, як стверджує Ганул, намагалися "виштовхнути" з траси авто, в якому він їхав.

Дивом у мене не потрапили, хоч обстрілювали з обох сторін. Ми почали відстрілюватися, ось така ситуація,

– прокоментував інцидент активіст.

Як зазначив Дем'ян Ганул, авто обстріляли з травматичної зброї, якщо судити за характером ушкоджень.

Невідомі обстріляли авто Дем'яна Ганула – дивіться відео

Це вже не перший напад і намагання йому нашкодити, повідомляє Дем'ян Ганул. Так, у квітні 2020 року невідомі спалили автомобіль Меrcedes, який належав його дружині.

Поліція оголосила план "Перехоплення"

У поліції повідомляють: стрілянина сталася біля села Візирка. Під час обстрілу ніхто не постраждав. Для затримання нападників ввели спецоперацію "Перехоплення".



Поліцейські почали спецоперацію із затримання нападників

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції. Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство.

Оперативне відео від поліції про перестрілку