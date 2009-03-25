Демянюка депортують

США погодилися депортувати до Німеччини Джона Демянюка.

Цього чоловіка звинувачують у військових злочинах, зокрема у тому, що він служив охоронцем у нацистському концтаборі. Крім того йому інкримінують причетність до вбивства тисяч євреїв. 11 березня ордер на арешт Демянюка видала німецька прокуратура. 88-річний чоловік народився в Україні, 1950-х роках перебрався до США і отримав американське громадянство.Свого часу його вже депортували до Ізраїлю, де засудили до смертної кари. Але потім вища судова інстанція вирішила, що достатніх доказів вини Деямнюка немає і йому дозволили повернутися до США. Там його теж звинуватили у співпраці з нацистами. У 2005 році влада США вирішила, що Деямнюка можна депортувати до Німеччини, Польщі або України. Чоловік намагався оскаржити таке рішення, але його апеляцію відхилили.