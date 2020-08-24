Пандемія коронавірусу внесла свої корективи у відзначення Дня Незалежності у 2020 році, тож традиційного військового параду не буде. Втім навіть за таких умов найбільше державне свято обіцяє залишатися святом.

Про те, як відзначають День Незалежності в столиці України Києві, розповідає 24 канал. Варто знати Як відзначити День Незалежності 2020: програми святкувань у найбільших містах України Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді о 9:00 поклали квіти біля стіни пам'яті полеглих за Україну. Усі присутні вшанували пам'ять українських захисників хвилиною мовчання. Після цього на Софіївській площі урочисто підняли Державний Прапор України. Український співак Дзідзьо (Михайло Хома) виконав Державний гімн України. Володимир Зеленський нагородив видатних українців та захисників орденами. Святкування Дня Незалежності в Києві: дивіться відео Як у Києві відзначають День Незалежності: програма заходів Святкування розпочалося з офіційної церемонії покладання квітів до могил видатних українських діячів, державотворців, ветеранів АТО / ООС, Небесної сотні тощо.

Паралельно з цим о 10:30 біля "Університетської" розпочнеться Марш Незалежності. Його очолять Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський і командувач УДА Дмитро Ярош.

Упродовж дня в Києві також будуть різні урочисті заходи, в яких братимуть участь представники влади, ветерани війни, волонтери й діячі сфери культури.

Минулоріч після всіх публічних заходів Володимир Зеленський збирав на урочистості своїх попередників – Кравчука, Кучму, Ющенка й Порошенка. Чи буде така зустріч цього року, наразі невідомо.