День Незалежності в Києві: в поліції нарахували близько 20 тисяч людей на святкових заходах
У заходах до Дня Незалежності 24 серпня, які відбулися в центрі Києва, взяли участь близько 20 тисяч людей. Правоохоронці порушень не зафіксували.
Безпеку киян та гостей столиці забезпечували 4,5 тисячі правоохоронців – працівників Нацполіції, ДСНС, військовослужбовців Національної гвардії. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Масові заходи у столиці пройшли спокійно, правопорушень правоохоронці не виявили.
Як у Києві відзначали День Незалежності
- У столиці 24 серпня відбулися офіційні та неофіційні заходи. Зокрема, на Софійській та Михайлівській площах відбулися урочистості за участю президента Володимира Зеленського.
- Після цього відбувся Марш захисників, організований волонтерами та ветеранами війна з Росією. У ньому взяли участь бійці Збройних Сил України, добровольчих батальйонів, організації ветеранів бойових дій та родин загиблих бійців.
- Попереду маршу йшли матері й члени сімей загиблих військовослужбовців, родичі вбитих на Майдані під час Революції Гідності, а також українські військовики, які отримали поранення в боях на Донбасі. Загалом було понад 10 тисяч учасників Маршу. Вони сформували 48 колон.
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