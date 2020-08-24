У заходах до Дня Незалежності 24 серпня, які відбулися в центрі Києва, взяли участь близько 20 тисяч людей. Правоохоронці порушень не зафіксували.

Безпеку киян та гостей столиці забезпечували 4,5 тисячі правоохоронців – працівників Нацполіції, ДСНС, військовослужбовців Національної гвардії. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. Актуально Як святкують День Незалежності у різних містах України: заворожуюче дійство – фото, відео Масові заходи у столиці пройшли спокійно, правопорушень правоохоронці не виявили. Як у Києві відзначали День Незалежності У столиці 24 серпня відбулися офіційні та неофіційні заходи. Зокрема, на Софійській та Михайлівській площах відбулися урочистості за участю президента Володимира Зеленського.

Після цього відбувся Марш захисників, організований волонтерами та ветеранами війна з Росією. У ньому взяли участь бійці Збройних Сил України, добровольчих батальйонів, організації ветеранів бойових дій та родин загиблих бійців.

Попереду маршу йшли матері й члени сімей загиблих військовослужбовців, родичі вбитих на Майдані під час Революції Гідності, а також українські військовики, які отримали поранення в боях на Донбасі. Загалом було понад 10 тисяч учасників Маршу. Вони сформували 48 колон. Як святкують День Незалежності в Україні: дивіться відеосюжет 24 каналу